Данила Козловский в роли Вещего Олега появился в западном сериале «Викинги»

В сети появился трейлер второй части финального, шестого сезона канадско-ирландского сериала «Викинги». В нем снялся российский актер Данила Козловский — он исполнил роль Вещего Олега.

Сериал рассказывает об отряде викингов Рагнара. Он восстал, чтобы стать королём племён викингов. Норвежская легенда гласит, что он был прямым потомком Одина, бога войны и воинов.

В шестом сезоне там появляется новый персонаж, главный противник викингов — Вещий Олег. Поскольку об этой исторической личности мало что известно (исследователи до сих пор спорят, был ли он на самом деле), то создатели сериала «отыгрались» на герое по полной.

В «Викингах» он один из правителей Руси, который когда-то княжил в Киеве и ходил в поход на Византию. Герой Козловского представлен жестоким персонажем: он лично пытает и хладнокровно убивает в собственных палатах. При этом он представлен христианином, хотя крещение Руси произошло значительно позднее.

В сериале присутствует много других моментов, которые собирают воедино все стереотипы о Руси.

«Есть моменты, которые сложнее объяснить условностью повествования. Ну едва ли когда в Киеве снег по пояс, в Норвегии дамы-викинги в озерах купаются? Просто южнее Киев, как ни крути… Но нет, купаются. А в Киеве снег. Викинги, дикий народ, их не понять», — пишет кинокритик «Комсомольской правды»

Тем не менее, сериал завоевал армию поклонников и среди российских зрителей, которые с нетерпением ждут окончание сериала. Финальные серии стартуют 1 января 2021 года.

Напомним, что ранее стало известно, что российский актер Александр Кузнецов снимется в третьем фильме «Фантастические твари». Это спин-офф саги о Гарри Поттере.