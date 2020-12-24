Данила Козловский в роли Вещего Олега появился в западном сериале «Викинги»

Сериал рассказывает об отряде викингов Рагнара. Он восстал, чтобы стать королём племён викингов. Норвежская легенда гласит, что он был прямым потомком Одина, бога войны и воинов.
В шестом сезоне там появляется новый персонаж, главный противник викингов — Вещий Олег. Поскольку об этой исторической личности мало что известно (исследователи до сих пор спорят, был ли он на самом деле), то создатели сериала «отыгрались» на герое по полной.
В «Викингах» он один из правителей Руси, который когда-то княжил в Киеве и ходил в поход на Византию. Герой Козловского представлен жестоким персонажем: он лично пытает и хладнокровно убивает в собственных палатах. При этом он представлен христианином, хотя крещение Руси произошло значительно позднее.
В сериале присутствует много других моментов, которые собирают воедино все стереотипы о Руси.
«Есть моменты, которые сложнее объяснить условностью повествования. Ну едва ли когда в Киеве снег по пояс, в Норвегии дамы-викинги в озерах купаются? Просто южнее Киев, как ни крути… Но нет, купаются. А в Киеве снег. Викинги, дикий народ, их не понять», — пишет кинокритик «Комсомольской правды»
Тем не менее, сериал завоевал армию поклонников и среди российских зрителей, которые с нетерпением ждут окончание сериала. Финальные серии стартуют 1 января 2021 года.
Напомним, что ранее стало известно, что российский актер Александр Кузнецов снимется в третьем фильме «Фантастические твари». Это спин-офф саги о Гарри Поттере.