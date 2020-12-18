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В Барнауле проведут фестиваль короткометражного кино

С 21 по 25 декабря в Барнауле в седьмой раз пройдет всероссийская акция «День короткометражного кино». Фильмы покажут в краевой библиотеке им. Шишкова и кинотеатре «Премьера», сообщает Молодежный центр кинематографистов Алтая.

Кино.
Кино.
ССО.

В библиотеке покажут пять разножанровых блоков.

  • 21 декабря, 18:00 — Конкурсная программа «Документальное кино», 16+
  • 22 декабря, 18:00 — Конкурсная программа «Игровое кино», 18+
  • 23 декабря, 18:00 — Конкурсная программа «Игровое кино», 12+
  • 24 декабря, 18:00 — Внеконкурсная программа «VOSTOK», 18+
  • 25 декабря, 17:00 — Программа «Анимационное кино», 6+

Расписание сеансов в кинотеатре «Премьера» следующее:

  • 21 декабря, 15:00 — Конкурсная программа «Документальное кино», 16+
  • 22 декабря, 12:00 — Конкурсная программа «Игровое кино», 18+
  • 23 декабря, 12:00 — Конкурсная программа «Игровое кино», 12+

За понравившееся игровое кино до 31 декабря можно будет проголосовать на сайте shortday.ru. Режиссер, чья короткометражка соберет самое большое количество голосов, получит приз в 150 тыс. рублей.

Что известно о фестивале

Фестиваль посвящен международному Дню короткометражного кино, которое отмечается 21 декабря. Праздник был учрежден в 2011 году по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции.

В честь него во многих странах мира на разных площадках (кинотеатры, бары, библиотеки, театры и так далее) проходят общественные показы короткометражных фильмов. В 2014-м году акция впервые состоялась в России.

Фестиваль организован MovieStart.ru при поддержке Фонда Президентских грантов, Союза Кинематографистов РФ, Национального Фонда поддержки правообладателей.

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