Топ-7 кинопремьер января, которые стоит посмотреть барнаульцам

В первом месяце 2021 года киноманов ждут самые необычные новинки — от эротической драмы со звездой мирового балета в главной роли до комедийного ужастика. И, конечно, не обойдется без фильмов, выхода которых мы ждали еще с 2020 года. Что нельзя пропустить — в обзоре altapress.ru.

Не лечи меня

С 14 января. Комедия. Режиссер: Михаил Малинин. В ролях: Иван Янковский, Лукерья Ильяшенко, Александр Демидов, Дмитрий Нагиев.

Илья считает себя супергероем, потому что работает врачом в государственном стационаре за 8 тыс. рублей в месяц. Но, поскольку он еще молод, он не успел зачерстветь и постоянно проявляет доброту к своим пациентам. Ради спасения девушки он готов женить ее на себе! Только вот ее жених, оказалось, был против такой авантюры. Но из любой неприятной ситуации можно без последствий, если смотреть на нее с юмором.

Обыкновенная страсть

С 14 января. Эротическая драма. Бельгия, Франция. Режиссер: Даниэль Арбид. В ролях: Летиция Дош, Сергей Полунин, Грегуар Колен, Слиман Дази.

Мировая звезда балета, эпатажный Сергей Полунин все чаще пробует себя в роли актера. В этот раз ему досталась роль обворожительного любовника. Правда, совсем не холостого. Но его любовницу это не смущает. Страстные встречи оборачиваются драматическими событиями.

Дрон

С 14 января. Ужасы, комедия. США. Режиссер: Джордан Рубин. В ролях: Александра Эссоу, Джон Бразертон, Анита Брием, Гонсало Менендес.

Фильм, который равнозначно можно назвать ужасающей комедией или комедийным хоррором. Режиссер кинолент с говорящими названиями «Бобры-зомби» и «Зубастики: новый загул» в этот раз поиронизировал над фильмами, в которых пугают «восстанием машин».

Сознание серийного убийцы перед самой смертью переносится в обычный дрон. Попав в электронный прибор, он начинает терроризировать пару молодоженов.

Душа

С 21 января. Мультфильм. США. Режиссер: Пит Доктер.

Невероятные приключения человеческой души в мире нерожденных душ от создателей «Головоломки», «Вверх», «Корпорация монстров» и «Валли».

Талантливому пианисту и по совместительству школьному учителю музыки Джо Гарднеру выпадает уникальный шанс — выступить в составе легендарной группы в самом знаменитом джаз-клубе Нью-Йорка.

Но за радостным событием следует несчастный случай, после которого музыкант впадает в кому. Его душа переносится в мир, где обитают будущие дети. Там он знакомится с душой № 22, который никак не хочет рождаться. Джо намерен переубедить его.

Девушка , подающая надежды

С 21 января. Криминальный триллер. Великобритания, США. Режиссер: Эмиральд Феннел. В ролях: Кэри Маллиган, Бо Бёрнэм, Элисон Бри, Клэнси Браун.

Девушка одного престижного вуза должна была стать выдающимся врачом. Но трагический случай меняет все. Теперь она работает в забегаловке, а по вечерам в клубах изображает из себя пьяную и доступную девицу. И тем, кто клюет на такую приманку, несдобровать.

День города

С 21 января. Комедия. Россия. Режиссер: Алексей Харитонов. В ролях: Катерина Шпица, Антон Филипенко, Павел Ворожцов, Ольга Дибцева.

Любякино — простой провинциальный город, которых в России больше тысячи. Если бы не одно «но» — его нет на карте нашей страны. Но это дело берутся исправить высшие властные чины. Местные чиновники и жители не были готовы к их приходу.

Афера Оливера Твиста

С 28 января. Боевик, драма. Великобритания. Режиссер: Мартин Оуэн. В ролях: Лина Хиди, Майкл Кейн, Дэвид Уоллиамс, Ноэль Кларк, Рита Ора, Софи Симнетт, Франц Драмех.

Юный художник и паркурщик по имени Оливер Твист живёт на улицах современного Лондона и иногда промышляет воровством. Однажды он знакомится с эффектной Додж, которая работает с профессиональным вором Фейгином и его напарницей Сайкс. Они подговаривают Твиста помочь им украсть очень дорогую картину.