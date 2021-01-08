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Миллиард за неделю: продолжение фильма «Последний богатырь» захватывает прокат

Отечественное фэнтези для семейного просмотра «Последний богатырь: Корень зла» собрал за неделю проката больше миллиарда рублей, сообщают РИА «Новости».

Кадр из фильма "Последний богатырь. Корень зла"
Кадр из фильма "Последний богатырь. Корень зла"
kinopoisk.ru

Фильм вышел в прокат 1 января. В первый же день картина о приключениях сына Ильи Муромца собрала 150 млн рублей.

«Корень зла» — это продолжение сказочной киноленты, первая часть «Последнего богатыря» вышла в 2017 году. Во второй части зрители узнают об истоках древнего зла, с которым столкнулись герои в первом фильме, увидят загадочное Белогорье и соревнования былинных богатырей.

В главных ролях — Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова, Сергей Бурунов и другие.

В 2017 году «Последний богатырь» стал самым кассовым фильмом в новейшей истории, обогнав «Сталинград» Федора Бондарчука. Тогда картина собрала в прокате 1,7 млрд рублей.

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