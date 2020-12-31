Куда сходить с детьми в Барнауле с 1 по 11 января

Чем бы вы хотели заняться с детьми на новогодних каникулах? Расслабиться и посмеяться в кино? Активно провести время на свежем воздухе? Научиться делать цветок пуансеттии? На праздничных выходных каждому найдется занятие по вкусу. «Афиша» собрала самые любопытные из них.

В кино

1 января в прокат выходит фильм «Последний богатырь: Корень зла». Это продолжение полюбившейся зрителям фантастической комедии о приключениях сына Ильи Муромца (Виктор Хориняк) в волшебном царстве.

Также в кино идет мультфильм с еще одним любимым героем российских детей — Конем Юлием из франшизы о трех богатырях. Юлий образумился и хочет жениться на прекрасной кобыле. Но в этом деле ему нужен князь киевский. Вместе с ослом он крадет Владимира из царских палат и отправляется в большое приключение.

С 7 января на большом экране стартуют показы бессмертной классики японской анимации — мультфильма «Ведьмина служба доставки» Хаяо Миядзаки.

По древней традиции молодая ведьма Кики должна прожить некоторое время среди людей. Умея летать на метле, она устраивается в службу доставки, находит много друзей и начинает понимать, что значит быть настоящей ведьмой.

В театр

Самых маленьких зрителей на новогодних каникулах ждут в театре кукол «Сказка». Там для них подготовили сразу две ярких премьеры — спектакли «Не ежик» и «Кто сидит в пруду?».

Постановка «Не ежик» рассказывает об очень неуверенном в себе Ежике, который захотел расстаться со своими колючками. Он идет к волшебному пню, который исполняет любые желания. Главное понять, что ты хочешь на самом деле.

«Кто сидит в пруду?» — это добрая история о маленьком, но храбром Еноте. Он отправляется в одиночку в тропический лес за осокой, где лицом к лицу сталкивается со своими страхами, но и находит новых друзей.

Спектакль «Не ежик» Предоставлено театром кукол «Сказка»

Парад новогодних сказок для детей пройдет и в других театрах. В драме со 2 по 8 января будут показывать «Чиполлино», в музыкальном театре 2 и 3 числа пройдут показы «Синей птицы», с 4 по 7 января — «Волшебника Изумрудного города».

В Молодежном театре Алтая 2, 9 и 10 января покажут «Цветик-семицветик», 3 и 4 января — «Летучий корабль», 5 и 6 января — «Карлик Нос», 7 и 8 января — «Золушку».

На каток

В Барнауле на новогодних каникулах будут работать сразу несколько катков.

В парке спорта (ул. Энтузиастов 12В) каток будет открыт все каникулы с 10:00 до 22:00. 100 рублей выход на лед со своими конками, 150 рублей аренда коньков и безлимитное катание.

Здесь же с 1 по 7 января вновь организуют бесплатные мастер-классы катания на коньках. Стать фигуристом за 7 дней смогут и дети, и взрослые. Ежедневные занятия будут проходить 13:00 до 14:00.

Каток в парке Дарья Турова

Каток есть в центральном парке. Покататься на своих коньках можно за 80 рублей, на арендованных — 100 рублей в час. Режим работы — с 10:00 до 21:00, выходной день — понедельник. Но перед походом лучше удостовериться, что каток открыт — его закрывали на период сильных морозов.

Покататься на коньках также можно у торгового центра GALAXY. Каток работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Со своими коньками можно кататься бесплатно. Вдоль катка расположены торговые точки, где можно купить кофе, чебуреки, шашлык, шаурму и печеные каштаны.

В музеи

В музее «Город» работает несколько выставок. Пожалуй, с детьми точно стоит сходить на две из них.

Первая — это выставка огромных шоколадных фигур. Самое интересное, что их можно не только посмотреть, но и потрогать. Покупая расширенный билет, посетители попадут на дегустацию восьми видов настоящего бельгийского шоколада и мастер-класс по окрашиванию шоколадных фигурок. Цена билета — 250−400 рублей.

Шоколад ССО

Вторая выставка посвящена советским елочным игрушкам. На нее лучше сходить всей семьей, вместе с бабушкам и дедушками, которые обязательно расскажут, какие из экспонатов видели на новогодней елке в их детстве. О выставке с точки зрения истории писали в altapress.ru.

Музей «Город» на новогодних каникулах будет работать 5, 6, 8 и 9 января.

В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова

В художественном музее Алтайского края пройдут несколько мастер-классов. Здесь научат делать бумажные фигурки рождественского ангела, цветок пуансеттии из натурального шёлка, куклу из бересты, плести традиционный пояс. Подробное расписание можно посмотреть здесь.

Работать художественный музей будет 2, 3, 6, 8, 9 и 10 января.

В ГМИЛИКА тоже пройдет обширная программа с мастер-классами для детей с 3 по 10 января. Посетителям расскажут истории возникновения почтовых открыток, матрешки, театра кукол и вертепного театра, Колыванской шлифовальной фабрики.

Детей научат делать новогодние елочные игрушки, рождественских ангелов и ажурного быка — символа 2021 года. Подробное расписание можно посмотреть здесь.

Рождество , ангел

Барнаульский музей шоколадного мастерства (ул. Пушкина, 66) тоже подготовил праздничную программу. Посетителям будут рассказывать о возникновении Нового года и его традициях и научат делать снеговика из шоколада. Каждый обязательно сможет попробовать сладости.

Экскурсии с мастер-классом будут проходить ежедневно с 3 января в 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00.Цена билета — 700 рублей.

На концерты и шоу

В филармонии с 4 по 6 января будут проходить показы хореографической сказки «Морозко». На сцене выступят артисты ансамбля «Огоньки». «Афиша» уже подготовила фоторепортаж с этого спектакля.

Ансамбль «Огоньки» покажет в краевой филармонии хореографическую сказку «Морозко» Анна Зайкова

3 января в ДК Моторостроителей пройдет интерактивный спектакль «Майнкрафт-шоу». Это будет большой праздник для любителей игры. Дети встретятся с ее героями, которые, как и положено, будут квадратными.

Показы пройдут в 10:00, 13:00 и 16:00. Цена билета — 500−1400 рублей.

В планетарий

Планетарий будет открыт со 2 января. Мультимедийные полнокупольные программы будут проходить ежедневно в 11:00, 13:00 и 15:00.

Дети смогут узнать тайны нашей планеты и Вселенной, погрузиться в атмосферу марсианских хроник, пересчитать все созвездия на небе и увидеть фантастические по красоте туманности.

Цена билета — 100−150 рублей.