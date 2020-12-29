Паровоз Сталина и Чиполлино. Барнаульские коллекционеры показали раритетные игрушки, которыми украшали елки наши бабушки и дедушки

Кто их собрал
Выставку советских елочных украшений организовала барнаульский коллекционер Екатерина Лужных вместе со своей сестрой. Всего у них хранятся несколько тысяч игрушек, которые они собирали у знакомых, на блошиных рынках, приобретали у других коллекционеров.
На выставку сестры Лужных привезли около 550 больших и 50 малых елочных украшений по разным тематикам.
«Коллекционными игрушки становятся по разным причинам. Это либо игрушки, изначально выпущенные малыми тиражами, либо изделия массового производства, которые мало сохранились до наших дней. В основном это довоенные украшения из Москвы и Ленинграда», — рассказывает Екатерина Лужных.
Немного истории
Сначала коллекционеры напомнили, откуда пошли самые первые елочные игрушки в мире.
По легенде, традиция украшать елку на Рождество появилась в Германии в незапамятные времена. В качестве игрушек они использовали яблоки.
Так было до 1847 года, когда случился неурожай яблок. Украшать елки стало попросту нечем. Тогда находчивые мастера-стеклодувы из города Лауша отлили прозрачные шары и покрыли их свинцом для блеска.
Такая замена немцам понравилась — стеклянные «фрукты» не портились и могли использоваться не один год подряд. Заказы для лаушских мастеров посыпались со всей страны, а позже — и со всего мира.
Правда, им пришлось немного изменить технологию создания шаров, заменив ядовитый свинец на серебро. Позже в СССР серебром тоже покрывали елочные украшения.
«Отличить серебряное покрытие от алюминиевого можно по черному горлышку у крепления игрушки — так окисляется только серебро», — подсказали коллекционеры.
Что касается России, то впервые традицию украшать елку к Рождеству попытался привить Петр I. Но у славян это дерево считалось траурным, поэтому после смерти царя нововведение тоже умерло.
На красивую традицию вновь обратили внимание ближе к концу XIX века. Поговаривают, что подсмотрели ее у тех же немцев, проживавших в России. Елочные игрушки в то время можно было выписать по каталогам только из Германии, которая до Первой мировой войны была монополистом в этой области.
Причем позволить себе елочные украшения мог не каждый купец или дворянин. Цена у игрушек была очень высокая. Набор стеклянных шаров мог стоить до 200 рублей — это около трех миллионов рублей в пересчете на современные деньги.
Удешевились игрушки с появлением картонажных фабрик и технологии «дрезденского картона». Из плотной бумаги на заводах делали яркие, легкие и объемные фигурки, которые покрывали однотонной золотистой или разноцветной краской.
Но цена их все равно была высока — поэтому игрушки могли себе позволить очень зажиточные люди или торговые дома, которые выставляли украшенные елки на витринах.
В России первые игрушки сдали производить в конце XIX века на стеклодувных производствах в Клинском районе Московской области. Работали мастера на материалах, привозимых из той же Германии.
Прощай, Рождество — здравствуй, Новый год
После революции в России все стало по-другому.
С елкой, украшенной ангелами и Вифлеемскими звездами, которая напоминала не столько о Новом годе, сколько о Рождестве, распрощались в 1929 году, когда в стране была объявлена массовая борьба с религией.
Но 28 декабря 1935 года вышла статья партийного деятеля и пропагандиста Павла Постошева о том, что елку несправедливо признали пережитком буржуазного прошлого, лишив детей прекрасного праздника — Нового года. «Давайте устроим веселый праздник для наших детей, которого они были лишены до революции», — утверждал автор.
Зов публициста услышали сразу же — буквально через три дня по всей стране устроили новогодние торжества с ее главным атрибутом. Правда, игрушки на елке были уже другими — «советскими».
В 1936 году в Колонном зале Дома Союзов впервые зародилась традиция «Кремлевской елки». На нее приглашали детей, которые отличались успехами в учебе, занимались общественной работой и другими полезными делами.
В том же году появился Дед Мороз, а через год — его помощница Снегурочка. Вместе они были ведущими праздника, дарили подарки. Вот и получается, что главным персонажам Нового года, без которых мы не можем представить себе праздник, нет еще и ста лет.
«До революции детям на Новый год дарили подарки по западной традиции — если ребенок вел себя весь год хорошо. А при советской власти ему достаточно было прочитать стишок. И это тоже было в новинку. Поэтому можно сказать, что традиция празднования, начиная с игрушек, после революции поменялась кардинально», — рассказали организаторы выставки.
Факт
Коллекционированием ватных Дедов Морозов занимается известный актер Александр Олешко. У него хранятся около тысячи новогодних персонажей. В 2017 году в ГУМе он устраивал персональную выставку своей коллекции.
Советские супергерои на елке
Елочные игрушки стали нести в себе новые смыслы и символы. Производство очень быстро реагировало на значимые для страны события.
Например, картонное украшение в виде паровоза «Иосиф Сталин», выпускавшееся в 1937—1940 годах, прославляло самый мощный локомотив в Европе.
В 1938 году стали производить игрушечные дирижабли — в честь полета летательного аппарата «Осавиахим», который провел в воздухе 130 часов и побил мировой рекорд.
Когда в начале 1930-х годов станцию полярников во главе с Папаниным на дрейфующей льдине унесло в море, на елках появилась ватная полярная станция и шар с изображением ледокола, который спас их. Так на главном празднике страны отобразили подвиг Папанинцев.
Интересная история у игрушки «Лампа Ильича». Она была сделана по мотивам знаменитого рассказа Марии Прилежаевой «Зеленая лампа». В произведении Надежда Крупская везла в Шушенское лампу с изумрудным абажуром Ленину, чтобы вождь мог писать по вечерам. «От зеленого цвета спокойней глазам» — говорит в рассказе Крупская.
Лампы отличались большим разнообразием, их выпускали самых разных форм и размеров. До 1950-х годов они были в форме керосиновых, а после — электрических.
Не обошли вниманием появление светофоров в 1930-е годы.
«На некоторых игрушках, изображающей светофор, зеленый цвет изображен сверху. Это не ошибка — действительно, изначально расположение цветов во многих городах было разным. Зеленый цвет сверху был, например, в Москве, а в Ленинграде — внизу», — пояснили Лужных.
В 1951 году «Волга» была признана лучшей машиной в мире — разумеется, такое событие производители елочных игрушек тоже не могли упустить.
В 1952 году была выпущена «Шуховская башня» — игрушка, посвященная 30-летию вещания знаменитой радиомачты, которая сейчас известна как Шаболовская телевизионная башня. Эта постройка вошла в десятку лучших архитектурных сооружений XX века, и Ленин лично выделял деньги на ее строительство.
В 1957 году, когда были запущены первые искусственные спутники земли, они стали украшать макушку елки вместо привычных звезд.
Так по экспонатам выставки можно изучать историю СССР.
Факт
Елочные игрушки, изображающие часы, можно поделить на две категории: сделанные до и после выхода фильма «Карнавальная ночь». На первых рисовали самое разнообразное время, на вторых стрелка стояла на без пяти двенадцать, в честь знаменитой песни «Пять минут».
Мини-елки и «царица полей»
Наверное, многие люди, жившие в Советском Союзе, хорошо помнят крохотные настольные елочки и мини-игрушки. У них тоже есть свои история и легенда.
«Бытует мнение, что мини-форматы появились после того, как людям стали раздавать хрущевки. Мол, были маленькие квартирки и разместить в них живую елку было негде. Но это неправда. На самом деле мини-елки стали делать еще в 1935 году. Были они разных размеров — от 10−12 см до 50 см», — пояснили коллекционеры.
Делали елки из разные материалов. Ветками могли послужить крашенные гусиные перья, бумага. «Если вы пересмотрите фильм „Карнавальная ночь“ Рязанова, то увидите на столах героев бумажные елочки», — отметила Екатерина Лужных.
Миниатюрные елки из проволоки выпускал завод «Москабель». Причем в них были сразу вкручены лампочки. Елочку подключали к розетке — и она разгоралась разноцветными огнями.
Но, разумеется, все эти материалы был ненадежными, и такие елочки практически не сохранились до наших времен. Пока их не стали производить из пластмассы.
«В аннотациях изделий было прописано, что они предназначались для украшения витрин, кабинетов и так далее. А также для детей — для развития моторики», — рассказали на выставке.
Еще один непременный атрибут новогодней елки — овощ или фрукт.
«Большие „сельскохозяйственные“ игрушки выпускала ленинградская артель „Культигрушка“. У них был подход не просто создать овощ, а сделать его сочным, узнаваемым, естественным. Опять же говорят, что их начали выпускать при Хрущеве, но это тоже не так — впервые такие украшения были изготовлены еще до войны», — говорят коллекционеры.
Сказку — детям
Разумеется, на детском празднике не могло обойтись без сказки — елку украшали персонажи известных произведений.
Изделия со сказочными героями впервые начали выпускать в 1949 году, когда в СССР пышно отмечали 150-летие Пушкина. Так появились наборы «Золотая рыбка», «О царе Салтане», «Руслан и Людмила» и другие.
После начали выпускать наборы и по другим детским произведениям: «Серебряное копытце», «Доктор Айболит», «Конек-Горбунок», «Золотой ключик».
Самый популярный набор был посвящен сказке «Чиполлино» Джанни Родари. Сделаны они были по книге, поэтому в них можно было найти таких героев, как Доктор Мухомор и Доктор Каштан.
Одна из самых раритетных фигурок на выставке — это кот Базилио из «Золотого ключика». Над этим набором работала та же группа художников, что и над Чиполлино, но художественный совет, который оценивал все изделия перед их запуском в массовое производство, не принял игрушки с формулировкой: «Не раскрывают образы персонажей».
«Было очень интересно читать стенограмму заседания этого худсовета. Споры были жаркими. Например, когда обсуждали фигурку Карабаса-Барабаса, один из членов комиссии сказал: „Почему он похож на Синюю Бороду, который убил двадцать пятую жену? У него нож за спиной — он хочет кого-то зарезать?“. А Пьеро сравнили со стилягой. В итоге были одобрены только две фигурки, который вышли на небольшое серийное производство — это были Мальвина и кот Базилио», — рассказала Екатерина Лужных.
И, конечно, на новогодней советской елке обязательно были те, ради кого возродили праздничную традицию — дети.
В зимних нарядах, укутанные по самый нос в бабушкины шали и шарфы, на санках, с флажками и игрушками в руках, они словно подтверждают — все, что происходило в СССР, старались делать ради их счастливого детства и будущего.
Цифра
584 822 рубля — за столько была продана самая дорогая и редкая советская елочная игрушка «Лягушка с часами». Она входила в набор «Золотой ключик», который так и не был выпущен в серийное производство.
Где посмотреть выставку
Выставку советских елочных игрушек можно посмотреть в музее «Город» (ул. Льва Толстого, 24) до 17 января.
Цена билета — 20−45 рублей.