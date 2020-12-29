Паровоз Сталина и Чиполлино. Барнаульские коллекционеры показали раритетные игрушки, которыми украшали елки наши бабушки и дедушки

Паровоз «Иосиф Сталин», самолет полярных летчиков, кукуруза, Шуховская башня и Чиполлино. Все вместе они могли встретиться только в одном месте — на советской новогодней елке. Более полутысячи раритетных елочных игрушек сейчас представлены на выставке «Хрупкое чудо» в музее «Город». Altapress.ru посмотрел, как в новогодних украшениях отражены история, мировые рекорды, подвиги, сказки и люди.

Кто их собрал

Выставку советских елочных украшений организовала барнаульский коллекционер Екатерина Лужных вместе со своей сестрой. Всего у них хранятся несколько тысяч игрушек, которые они собирали у знакомых, на блошиных рынках, приобретали у других коллекционеров.

На выставку сестры Лужных привезли около 550 больших и 50 малых елочных украшений по разным тематикам.

«Коллекционными игрушки становятся по разным причинам. Это либо игрушки, изначально выпущенные малыми тиражами, либо изделия массового производства, которые мало сохранились до наших дней. В основном это довоенные украшения из Москвы и Ленинграда», — рассказывает Екатерина Лужных.

Немного истории

Сначала коллекционеры напомнили, откуда пошли самые первые елочные игрушки в мире.

По легенде, традиция украшать елку на Рождество появилась в Германии в незапамятные времена. В качестве игрушек они использовали яблоки.

В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова

Так было до 1847 года, когда случился неурожай яблок. Украшать елки стало попросту нечем. Тогда находчивые мастера-стеклодувы из города Лауша отлили прозрачные шары и покрыли их свинцом для блеска.

Такая замена немцам понравилась — стеклянные «фрукты» не портились и могли использоваться не один год подряд. Заказы для лаушских мастеров посыпались со всей страны, а позже — и со всего мира.

Правда, им пришлось немного изменить технологию создания шаров, заменив ядовитый свинец на серебро. Позже в СССР серебром тоже покрывали елочные украшения.

«Отличить серебряное покрытие от алюминиевого можно по черному горлышку у крепления игрушки — так окисляется только серебро», — подсказали коллекционеры.

В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова

Что касается России, то впервые традицию украшать елку к Рождеству попытался привить Петр I. Но у славян это дерево считалось траурным, поэтому после смерти царя нововведение тоже умерло.

На красивую традицию вновь обратили внимание ближе к концу XIX века. Поговаривают, что подсмотрели ее у тех же немцев, проживавших в России. Елочные игрушки в то время можно было выписать по каталогам только из Германии, которая до Первой мировой войны была монополистом в этой области.

В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова

Причем позволить себе елочные украшения мог не каждый купец или дворянин. Цена у игрушек была очень высокая. Набор стеклянных шаров мог стоить до 200 рублей — это около трех миллионов рублей в пересчете на современные деньги.

Удешевились игрушки с появлением картонажных фабрик и технологии «дрезденского картона». Из плотной бумаги на заводах делали яркие, легкие и объемные фигурки, которые покрывали однотонной золотистой или разноцветной краской.

В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова

Но цена их все равно была высока — поэтому игрушки могли себе позволить очень зажиточные люди или торговые дома, которые выставляли украшенные елки на витринах.

В России первые игрушки сдали производить в конце XIX века на стеклодувных производствах в Клинском районе Московской области. Работали мастера на материалах, привозимых из той же Германии.

Прощай , Рождество — здравствуй , Новый год

После революции в России все стало по-другому.

С елкой, украшенной ангелами и Вифлеемскими звездами, которая напоминала не столько о Новом годе, сколько о Рождестве, распрощались в 1929 году, когда в стране была объявлена массовая борьба с религией.

В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова

Но 28 декабря 1935 года вышла статья партийного деятеля и пропагандиста Павла Постошева о том, что елку несправедливо признали пережитком буржуазного прошлого, лишив детей прекрасного праздника — Нового года. «Давайте устроим веселый праздник для наших детей, которого они были лишены до революции», — утверждал автор.

Зов публициста услышали сразу же — буквально через три дня по всей стране устроили новогодние торжества с ее главным атрибутом. Правда, игрушки на елке были уже другими — «советскими».

В 1936 году в Колонном зале Дома Союзов впервые зародилась традиция «Кремлевской елки». На нее приглашали детей, которые отличались успехами в учебе, занимались общественной работой и другими полезными делами.

В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова

В том же году появился Дед Мороз, а через год — его помощница Снегурочка. Вместе они были ведущими праздника, дарили подарки. Вот и получается, что главным персонажам Нового года, без которых мы не можем представить себе праздник, нет еще и ста лет.

«До революции детям на Новый год дарили подарки по западной традиции — если ребенок вел себя весь год хорошо. А при советской власти ему достаточно было прочитать стишок. И это тоже было в новинку. Поэтому можно сказать, что традиция празднования, начиная с игрушек, после революции поменялась кардинально», — рассказали организаторы выставки.

Факт Коллекционированием ватных Дедов Морозов занимается известный актер Александр Олешко. У него хранятся около тысячи новогодних персонажей. В 2017 году в ГУМе он устраивал персональную выставку своей коллекции.

Советские супергерои на елке

Елочные игрушки стали нести в себе новые смыслы и символы. Производство очень быстро реагировало на значимые для страны события.

Например, картонное украшение в виде паровоза «Иосиф Сталин», выпускавшееся в 1937—1940 годах, прославляло самый мощный локомотив в Европе.

В 1938 году стали производить игрушечные дирижабли — в честь полета летательного аппарата «Осавиахим», который провел в воздухе 130 часов и побил мировой рекорд.

В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова

Когда в начале 1930-х годов станцию полярников во главе с Папаниным на дрейфующей льдине унесло в море, на елках появилась ватная полярная станция и шар с изображением ледокола, который спас их. Так на главном празднике страны отобразили подвиг Папанинцев.

Интересная история у игрушки «Лампа Ильича». Она была сделана по мотивам знаменитого рассказа Марии Прилежаевой «Зеленая лампа». В произведении Надежда Крупская везла в Шушенское лампу с изумрудным абажуром Ленину, чтобы вождь мог писать по вечерам. «От зеленого цвета спокойней глазам» — говорит в рассказе Крупская.

В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова

Лампы отличались большим разнообразием, их выпускали самых разных форм и размеров. До 1950-х годов они были в форме керосиновых, а после — электрических.

Не обошли вниманием появление светофоров в 1930-е годы.

«На некоторых игрушках, изображающей светофор, зеленый цвет изображен сверху. Это не ошибка — действительно, изначально расположение цветов во многих городах было разным. Зеленый цвет сверху был, например, в Москве, а в Ленинграде — внизу», — пояснили Лужных.

В 1951 году «Волга» была признана лучшей машиной в мире — разумеется, такое событие производители елочных игрушек тоже не могли упустить.

В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова

В 1952 году была выпущена «Шуховская башня» — игрушка, посвященная 30-летию вещания знаменитой радиомачты, которая сейчас известна как Шаболовская телевизионная башня. Эта постройка вошла в десятку лучших архитектурных сооружений XX века, и Ленин лично выделял деньги на ее строительство.

В 1957 году, когда были запущены первые искусственные спутники земли, они стали украшать макушку елки вместо привычных звезд.

В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова

Так по экспонатам выставки можно изучать историю СССР.

Факт Елочные игрушки, изображающие часы, можно поделить на две категории: сделанные до и после выхода фильма «Карнавальная ночь». На первых рисовали самое разнообразное время, на вторых стрелка стояла на без пяти двенадцать, в честь знаменитой песни «Пять минут».

Мини-елки и «царица полей»

Наверное, многие люди, жившие в Советском Союзе, хорошо помнят крохотные настольные елочки и мини-игрушки. У них тоже есть свои история и легенда.

«Бытует мнение, что мини-форматы появились после того, как людям стали раздавать хрущевки. Мол, были маленькие квартирки и разместить в них живую елку было негде. Но это неправда. На самом деле мини-елки стали делать еще в 1935 году. Были они разных размеров — от 10−12 см до 50 см», — пояснили коллекционеры.

Делали елки из разные материалов. Ветками могли послужить крашенные гусиные перья, бумага. «Если вы пересмотрите фильм „Карнавальная ночь“ Рязанова, то увидите на столах героев бумажные елочки», — отметила Екатерина Лужных.

В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова

Миниатюрные елки из проволоки выпускал завод «Москабель». Причем в них были сразу вкручены лампочки. Елочку подключали к розетке — и она разгоралась разноцветными огнями.

Но, разумеется, все эти материалы был ненадежными, и такие елочки практически не сохранились до наших времен. Пока их не стали производить из пластмассы.

«В аннотациях изделий было прописано, что они предназначались для украшения витрин, кабинетов и так далее. А также для детей — для развития моторики», — рассказали на выставке.

В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова

Еще один непременный атрибут новогодней елки — овощ или фрукт.

«Большие „сельскохозяйственные“ игрушки выпускала ленинградская артель „Культигрушка“. У них был подход не просто создать овощ, а сделать его сочным, узнаваемым, естественным. Опять же говорят, что их начали выпускать при Хрущеве, но это тоже не так — впервые такие украшения были изготовлены еще до войны», — говорят коллекционеры.

Сказку — детям

Разумеется, на детском празднике не могло обойтись без сказки — елку украшали персонажи известных произведений.

Изделия со сказочными героями впервые начали выпускать в 1949 году, когда в СССР пышно отмечали 150-летие Пушкина. Так появились наборы «Золотая рыбка», «О царе Салтане», «Руслан и Людмила» и другие.

В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова

После начали выпускать наборы и по другим детским произведениям: «Серебряное копытце», «Доктор Айболит», «Конек-Горбунок», «Золотой ключик».

Самый популярный набор был посвящен сказке «Чиполлино» Джанни Родари. Сделаны они были по книге, поэтому в них можно было найти таких героев, как Доктор Мухомор и Доктор Каштан.

В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова

Одна из самых раритетных фигурок на выставке — это кот Базилио из «Золотого ключика». Над этим набором работала та же группа художников, что и над Чиполлино, но художественный совет, который оценивал все изделия перед их запуском в массовое производство, не принял игрушки с формулировкой: «Не раскрывают образы персонажей».

«Было очень интересно читать стенограмму заседания этого худсовета. Споры были жаркими. Например, когда обсуждали фигурку Карабаса-Барабаса, один из членов комиссии сказал: „Почему он похож на Синюю Бороду, который убил двадцать пятую жену? У него нож за спиной — он хочет кого-то зарезать?“. А Пьеро сравнили со стилягой. В итоге были одобрены только две фигурки, который вышли на небольшое серийное производство — это были Мальвина и кот Базилио», — рассказала Екатерина Лужных.

В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова

И, конечно, на новогодней советской елке обязательно были те, ради кого возродили праздничную традицию — дети.

В зимних нарядах, укутанные по самый нос в бабушкины шали и шарфы, на санках, с флажками и игрушками в руках, они словно подтверждают — все, что происходило в СССР, старались делать ради их счастливого детства и будущего.

В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова В Барнауле работает выставка советских елочных игрушек Анна Зайкова

Цифра 584 822 рубля — за столько была продана самая дорогая и редкая советская елочная игрушка «Лягушка с часами». Она входила в набор «Золотой ключик», который так и не был выпущен в серийное производство. Елочная игрушка , проданная с аукциона за полмиллиона рублей meshok.net Елочная игрушка , проданная с аукциона за полмиллиона рублей meshok.net

Где посмотреть выставку

Выставку советских елочных игрушек можно посмотреть в музее «Город» (ул. Льва Толстого, 24) до 17 января.

Цена билета — 20−45 рублей.