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5 самых успешных фильмов российского кинопроката в 2020 году

Фонд кино определил список самых успешных фильмов в российском кинопрокате за прошедший год. «Холоп» Клима Шипенко занял первую строчку в этом списке.

Джентльмены
Джентльмены
Кинопоиск

«Холоп» был выпущен в прокат в конце 2019 года, но основной объем кассовых сборов фильма пришелся на 2020 год (2,696 млрд из 3,072 млрд рублей).

Среди фильмов зарубежного производства крупнейшей стала картина режиссера Гая Ричи «Джентльмены». Лента собрала в прокате 1,224 млрд рублей и 4 млн зрителей.

В первую пятерку также вошли фильмы: «Лед 2» Жоры Крыжовникова (второе место, 1,469 миллиарда рублей и 6 миллионов зрителей), «Вторжение» Федора Бондарчука (четвертое место, 960,4 миллиона рублей и 3,4 миллиона зрителей) и «Довод» Кристофера Нолана (пятое место, 942,8 миллиона рублей и 3,1 миллиона зрителей).

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