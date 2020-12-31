Прививка от зла. В Молодежном театре Алтая поставили черную комедию об ужасах проживания в ирландском захолустье

В Молодежном театре Алтая показали спектакль «Сиротливый запад» по одноименной пьесе Мартина МакДонаха. Премьера постановки назначена на январь Режиссером стал актер театра Андрей Воробьев.

Где-то на западе Ирландии

Имя Мартина МакДонаха не знакомо барнаульским театралам, хотя его пьесы ставились неоднократно в академических театрах и студиях по всей стране и за рубежом. Гораздо больше этот британо-ирландский драматург известен как кинорежиссер, сценарист и продюсер. И это то, ради чего стоит посмотреть будущую постановку МТА.

МакДонах — постановщик трех полнометражных кинофильмов: «Залечь на дно в Брюгге» (2008), «Семь психопатов» (2012) и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» (2017). Лауреат премии «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный игровой фильм» («Шестизарядник»).

Его пьеса «Сиротливый запад» — часть трилогии об обитателях района Коннемара. В нее также входят пьесы «Королева красоты» и «Череп из Коннемара». Все эти произведения шокируют зрителя описанием ужасных трагедий в городке Линэн.

МакДонах вообще мастер описывать глубинку и ее жителей, которые изрядно истрепаны жизнью и теряют человеческий облик под влиянием скуки и беспросветности. Так что трагедии происходят не только в домах, но и душах его героев.

Чипсы и ружье

Герои «Сиротливого запада» — братья Коулмэн и Вэлин Конноры — переживают трагическую гибель отца: пьют виски, дерутся из-за картофельных чипсов, делят наследство, мечтают о местной красотке Гелин.

Братьев все время пытается вразумить отец Уэлш, местный католический священник. Но у него не получается, поскольку сам он уже начал сомневаться в вере. Чтобы все же примириться, братья начинают рассказывать о том, какие гадости делали друг для друга с самого детства, с целью попросить прощения, но все равно хватаются за оружие.

Сам Мартин МакДонах сказал о произведении так: «Я хочу писать пьесы, которые бы немного встряхнули людей».

Спектакль «Сиротливый запад» в МТА. Анна Зайкова.

Свет в конце

Сюжет «Сиротливого запада» дико жестокий. Те, кто читал пьесу, подтвердят, что закрыв книгу, хочется умереть несколько раз подряд. Но все же в ней есть свет и любовь, уверен режиссер Андрей Воробьев. Это что-то вроде прививки от зла.

«Почти все современные комедии — попсовые, антрепризные, со слабой литературной основой, — говорит Воробьев. — МакДонах в этом смысле исключение. Он очень смешной, хоть и мрачный».

Пермский театр «У моста» — место, где проводится единственный в мире международный фестиваль МакДонаха. Андрей Воробьев долго служил там, был участником двух фестивалей и играл отца Уэлша.

«Руководитель театра Сергей Федотов дал мне два ключа к постановкам по МакДонаху, — говорит режиссер. — Во-первых, надо понимать, что, не смотря на всю собачью жизнь, ссоры и убийства, все персонажи очень любят друг друга. МакДонах — великий гуманист. Во-вторых, не надо навязывать спектаклю режиссерскую интерпретацию, просто идите вслед за автором пьесы, он достаточно подробен в своих ремарках».

Спектакль «Сиротливый запад» в МТА. Анна Зайкова.

МакДонах гипернатуралистичен в описаниях. Довести его психологизм до предела — главная задача режиссера, считает Андрей Воробьев. В идеале зритель будет подхихикивать над сюжетом, но в конце должен покинуть зал со слезами очищения.

«Мы хотим подарить зрителю не только новогоднее настроение, но и встречу с великой драматургией», — подытожил Андрей Воробьев.

Новую постановку можно будет оценить 3, 4 и 5 января 2021 года, начало в 17:00. 16+