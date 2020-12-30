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Стало известно, когда и где выступит на «Золотой маске» Алтайский музыкальный театр

10 марта Алтайский музыкальный театр покажет свой спектакль «Капитанская дочка» на сцене РАМТ (Росcийский академический молодежный театр) в Москве. Мюзикл участвует в конкурсной программе премии «Золотая маска».

Мюзикл "капитанская дочка".
Мюзикл "капитанская дочка".
Анна Зайкова.

Афиша конкурсной программы опубликована на сайте премии.

Премьера исторического мюзикла «Капитанской дочки» по роману Пушкина прошла в Барнауле в сентября 2019 года. В ней рассказывается история молодого офицера Петра Гринева, на глазах которого разворачивается «пугачевщина».

Напомним, что конце ноября стало известно, что Алтайский музыкальный театр получил 10 номинаций главной театральной премии страны «Золотая маска».

Он претендует на звание лучшего мюзикла, работы дирижера, композитора, художника, художника по костюмам.

За лучшую женскую роль будет бороться Мария Евтеева, за мужскую роль — Андрей Булгаков, роль второго плана — Сергей Автоманов и Анна Кожевникова.

Торжественная церемония вручения «Золотой маски» пройдет 22 апреля в Москве, в концертном зале «Зарядье».

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