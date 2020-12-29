Барнаульцам под Новый год покажут знаменитый балет по сказке Гофмана

31 декабря в кинотеатре «Галактика» в Барнауле пройдет показ классического балета «Щелкунчик» по сказке Гофмана.

Этот балет на музыку Чайковского в Большом театре поставил еще в 1966 году знаменитый хореограф Юрий Григорович. В его балетной версии перед зрителями предстает таинственный мир, полный гофмановской мистики.

Постановка стала философским размышлением о том, что недостижимо — идеальном счастье.

Зрителям обещают фантастическое по красоте зрелище, которое обязательно подарит новогоднее настроение.

«С первых тактов музыки, с первой снежинкой, летящей над сценой, зрителей неизбежно накрывает предвкушение настоящего праздника. Девочки в нарядных платьицах, мальчики с сабельками, чудесные игрушки Дроссельмейера — и, наконец, под самую прекрасную и волнующую музыку растет елка, превращая взрослых циничных зрителей в ожидающих чуда детей. И чудо непременно произойдет», — рассказывают в кинотеатре.

Начало балета в кино в 12:20. Цена билета — 450−550 рублей.