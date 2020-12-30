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Новый Безруков: актер Александр Петров сыграет Есенина

Режиссер Клим Шипенко («Салют-7», «Холоп») снимает фильм о последних днях жизни Сергея Есенина. Главную роль исполняет Александр Петров («Текст», «Полицейский с Рублевки», «Звоните ДиКаприо»).

Александр Петров.
Александр Петров.
instagram.com/actorsashapetrov/

Фильм снимают под рабочим названием «Декабрь», пишет ТАСС.

По сюжету на границу СССР из Германии прибывает танцовщица Айседора Дункан, которая готовит побег Сергея Есенина. Он едет из Москвы в Ленинград, но на его пути возникает множество преград. Съемки фильма пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, специально для картины построены масштабные декорации.

«После фильма „Текст“ мы с Сашей Петровым хотели продолжить наш творческий тандем. У меня был уже написан сценарий „Декабря“, и я подумал, что он обладает чувством, которое я ищу в актере на главную роль», — пояснил свой выбор Шипенко.

Режиссер также добавил, что в фильме речь идет о последних днях жизни поэта. «Актер должен будет воплотить на экране драму и ощущение приближающейся смерти, внутреннюю боль поэта», — сказал он. По его мнению, Петров «обладает особым талантом» и справится с этой задачей и «рискованным материалом».

В «Декабре» также сыграют Александр Самойленко, Кристина Асмус, Сергей Гилев, Владимир Вдовиченков и другие артисты.

Премьера картины запланирована на конец 2021-начало 2022 года.

Напомним, что о Есенине в 2005 году выходил одноименный сериал. Тогда великого поэта сыграл актер Сергей Безруков, которому часто достаются роли известных личностей.

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