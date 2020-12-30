Новый Безруков: актер Александр Петров сыграет Есенина

Фильм снимают под рабочим названием «Декабрь», пишет ТАСС.

По сюжету на границу СССР из Германии прибывает танцовщица Айседора Дункан, которая готовит побег Сергея Есенина. Он едет из Москвы в Ленинград, но на его пути возникает множество преград. Съемки фильма пройдут в Москве и Санкт-Петербурге, специально для картины построены масштабные декорации.

«После фильма „Текст“ мы с Сашей Петровым хотели продолжить наш творческий тандем. У меня был уже написан сценарий „Декабря“, и я подумал, что он обладает чувством, которое я ищу в актере на главную роль», — пояснил свой выбор Шипенко.

Режиссер также добавил, что в фильме речь идет о последних днях жизни поэта. «Актер должен будет воплотить на экране драму и ощущение приближающейся смерти, внутреннюю боль поэта», — сказал он. По его мнению, Петров «обладает особым талантом» и справится с этой задачей и «рискованным материалом».

В «Декабре» также сыграют Александр Самойленко, Кристина Асмус, Сергей Гилев, Владимир Вдовиченков и другие артисты.

Премьера картины запланирована на конец 2021-начало 2022 года.

Напомним, что о Есенине в 2005 году выходил одноименный сериал. Тогда великого поэта сыграл актер Сергей Безруков, которому часто достаются роли известных личностей.