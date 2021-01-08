В алтайской «Шишковке» рассказали, какие книги читали в 2020 году

Алтайская краевая библиотека им. Шишкова подвела итоги 2020 года. Всего в прошлом году читатели взяли больше 230 тыс. книг, из них больше 20 тыс. на дом и 7 тыс. — в электронном и аудио формате.

В библиотеке имени В. Я. Шишкова. altapress.ru.