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В алтайской «Шишковке» рассказали, какие книги читали в 2020 году

Алтайская краевая библиотека им. Шишкова подвела итоги 2020 года. Всего в прошлом году читатели взяли больше 230 тыс. книг, из них больше 20 тыс. на дом и 7 тыс. — в электронном и аудио формате.

В библиотеке имени В. Я. Шишкова.
В библиотеке имени В. Я. Шишкова.
altapress.ru.

Из художественной литературы лидерские позиции по-прежнему занимают книги Гузели Яхиной и Евгения Вололазкина. В топ-10 продолжают удерживаться Алексей Иванов, Дина Рубина и Борис Акунин, сообщает пресс-служба библиотеки.

За ними идут писатели Айн Рэнд и Виктор Пелевин, Рэй Брэдбери и Харпер Ли, Дэниел Киз и Стивен Кинг, Василий Шукшин, Анжей Сапковский и братья Стругацкие.

Интерес у читателей вызвал роман Григория Служителя «Дни Савелия», книги Фредерика Бакмана, «Земля» Михаила Елизарова. С годами не утихает популярность саги о Гарри Поттере.

«Из рейтинга исчезли легкие мелодрамы, уступив место отечественным и зарубежным детективам. „Финист — ясный сокол“ Андрея Рубанова (к слову, получивший по итогам 2020 года российскую „Премию читателя“), взлетел почти до вершины рейтинга, а замкнули ТОП-20 и вовсе брутальные произведения про выживание в тайге», — рассказали в «Шишковке».

Общий рейтинг читательского выбора за 2020 год таков:

  1. Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза», «Дети мои».
  2. Евгений Водолазкин «Лавр», «Брисбен».
  3. Борис Акунин «Не прощаюсь», «Просто Маса».
  4. Дина Рубина «Наполеонов обоз».
  5. Алексей Иванов «Тобол. Много званых», «Тобол. Мало избранных».
  6. Федор Достоевский «Преступление и наказание», Лев Толстой «Война и мир»; Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита».
  7. Харпер Ли «Убить пересмешника»; Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков».
  8. Михаил Елизаров «Земля»; Андрей Рубанов «Финист — ясный сокол».
  9. Дмитрий Глуховский «Текст»; Григорий Служитель «Дни Савелия».
  10. Дэниел Киз «Цветы для Элджернона»; Фредрик Бакман «Вторая жизнь Уве».
  11. Анджей Сапковский «Ведьмак»; Сергей Лукьяненко «Порог».
  12. Виктор Пелевин «Искусство легких касаний».
  13. Джордж Оруэлл «1984»; Айн Рэнд «Атлант расправил плечи».
  14. Стивен Кинг «Институт»; Джоан Роулинг «Гарри Поттер».
  15. Алекс Михаэлидес «Безмолвный пациент»; Майк Омер «Заживо в темноте».
  16. Александра Маринина «Горький квест»; Татьяна Устинова «Пояс Ориона».
  17. Аркадий и Борис Стругацкие «Трудно быть богом».
  18. Элизабет Гилберт «Город женщин»; Эмили Бронте «Грозовой перевал»
  19. Василий Шукшин «Рассказы».
  20. Владимир Топилин «Когда цветут эдельвейсы»; Михаил Тарковский «Промысловые были».
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