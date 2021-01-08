В алтайской «Шишковке» рассказали, какие книги читали в 2020 году

Из художественной литературы лидерские позиции по-прежнему занимают книги Гузели Яхиной и Евгения Вололазкина. В топ-10 продолжают удерживаться Алексей Иванов, Дина Рубина и Борис Акунин, сообщает пресс-служба библиотеки.
За ними идут писатели Айн Рэнд и Виктор Пелевин, Рэй Брэдбери и Харпер Ли, Дэниел Киз и Стивен Кинг, Василий Шукшин, Анжей Сапковский и братья Стругацкие.
Интерес у читателей вызвал роман Григория Служителя «Дни Савелия», книги Фредерика Бакмана, «Земля» Михаила Елизарова. С годами не утихает популярность саги о Гарри Поттере.
«Из рейтинга исчезли легкие мелодрамы, уступив место отечественным и зарубежным детективам. „Финист — ясный сокол“ Андрея Рубанова (к слову, получивший по итогам 2020 года российскую „Премию читателя“), взлетел почти до вершины рейтинга, а замкнули ТОП-20 и вовсе брутальные произведения про выживание в тайге», — рассказали в «Шишковке».
Общий рейтинг читательского выбора за 2020 год таков:
- Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза», «Дети мои».
- Евгений Водолазкин «Лавр», «Брисбен».
- Борис Акунин «Не прощаюсь», «Просто Маса».
- Дина Рубина «Наполеонов обоз».
- Алексей Иванов «Тобол. Много званых», «Тобол. Мало избранных».
- Федор Достоевский «Преступление и наказание», Лев Толстой «Война и мир»; Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита».
- Харпер Ли «Убить пересмешника»; Рэй Брэдбери «Вино из одуванчиков».
- Михаил Елизаров «Земля»; Андрей Рубанов «Финист — ясный сокол».
- Дмитрий Глуховский «Текст»; Григорий Служитель «Дни Савелия».
- Дэниел Киз «Цветы для Элджернона»; Фредрик Бакман «Вторая жизнь Уве».
- Анджей Сапковский «Ведьмак»; Сергей Лукьяненко «Порог».
- Виктор Пелевин «Искусство легких касаний».
- Джордж Оруэлл «1984»; Айн Рэнд «Атлант расправил плечи».
- Стивен Кинг «Институт»; Джоан Роулинг «Гарри Поттер».
- Алекс Михаэлидес «Безмолвный пациент»; Майк Омер «Заживо в темноте».
- Александра Маринина «Горький квест»; Татьяна Устинова «Пояс Ориона».
- Аркадий и Борис Стругацкие «Трудно быть богом».
- Элизабет Гилберт «Город женщин»; Эмили Бронте «Грозовой перевал»
- Василий Шукшин «Рассказы».
- Владимир Топилин «Когда цветут эдельвейсы»; Михаил Тарковский «Промысловые были».