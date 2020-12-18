На Алтае издана уникальная книга о тяжелой судьбе алтайской промышленности

Повесть Владимира Бородина "Ушедшее" только что отпечатана в типографии.

По словам автора, книга посвящается ушедшим и уходящим руководителям промышленных предприятий Алтайского края.

Главный герой повести, директор завода на Алтае Александр Сергеевич, пытается решить массу проблем, навалившихся на него в 1990-е годы.

«В повести нет выдуманных эпизодов и судеб. В ней показан образ директора-руководителя и директора-человека со своей личной судьбой, связанной крепко-накрепко с судьбой его дела», — отметил автор.

Повесть Владимира Бородина «Ушедшее» только что отпечатана в типографии. Анна Зайкова , ИД «Алтапресс»

Также в книге есть несколько авторских очерков, взятых из жизни алтайской промышленности.

Отметим, Владимир Бородин совсем недавно был награжден премией Геннадия Саковича за вклад в развитие промышленности Алтайского края. Он стал первым лауреатом этой премии.

Владимир Бородин долгое время возглавлял завод «АНИТИМ» и был одним из тех, кто стоял у истоков создания Союза промышленников Алтайского края, более 30 лет он работал в промышленном комплексе.

Профессор кафедры международных технических отношений АлтГТУ, доктор технических наук Владимир Бородин неоднократно принимал ключевое участие в разработке стратегий развития региональной промышленности.