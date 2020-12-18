На Алтае издана уникальная книга о тяжелой судьбе алтайской промышленности

По словам автора, книга посвящается ушедшим и уходящим руководителям промышленных предприятий Алтайского края.
Главный герой повести, директор завода на Алтае Александр Сергеевич, пытается решить массу проблем, навалившихся на него в 1990-е годы.
«В повести нет выдуманных эпизодов и судеб. В ней показан образ директора-руководителя и директора-человека со своей личной судьбой, связанной крепко-накрепко с судьбой его дела», — отметил автор.
Также в книге есть несколько авторских очерков, взятых из жизни алтайской промышленности.
Отметим, Владимир Бородин совсем недавно был награжден премией Геннадия Саковича за вклад в развитие промышленности Алтайского края. Он стал первым лауреатом этой премии.
Владимир Бородин долгое время возглавлял завод «АНИТИМ» и был одним из тех, кто стоял у истоков создания Союза промышленников Алтайского края, более 30 лет он работал в промышленном комплексе.
Профессор кафедры международных технических отношений АлтГТУ, доктор технических наук Владимир Бородин неоднократно принимал ключевое участие в разработке стратегий развития региональной промышленности.