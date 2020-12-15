Названы имена российских писателей, написавших лучшие книги 2020 года

Премия «Большая книга» назвала своих лауреатов — ими стали Александр Иличевский, Тимур Кибиров и Шамиль Идиатуллин, пишет «Коммерсантъ». Они смогли обойти Прилепина, Пелевина и Аствацатурова.

Третье место присудили политико-экологического роману «Бывшая Ленина» Шамиля Идиатуллина.

События происходят в 2019 году — в небольшом поволжском райцентре Чупове. На его окраине растет опасная свалка. С ней пытается совладать муниципальный чиновник Даниил Митрофанов — образцовый муж и отец. Но брак его рушится, вся жизнь оказывается бывшая и даже квартира на «бывшей Ленина». Герою нужно преодолеть апатию и сделать чистым город.

Второе место занял Тимур Кибиров со своей семейной сагой «Генерал и его семья» про героев позднесоветского времени.

События книги ограничены не четко: «где-то между столетним юбилеем Ленина и шестидесятилетием Октябрьской революции», пишет автор. Войны в книге нет, зато есть генерал Василий Бочажок, его жена Травиата, дочь Анна и сын Степка-балбес, которые живут во времена противоречий и советского застоя.

Биография генеральской семьи постоянно прерывается архивными материалами, историческими справками, личными наблюдениями и стихами Кибирова. Через это перекликаются две истории — большая, советская, и малая, семейная. И то, и другое — и есть родина.

Главную премию «Большой книги» получил Александр Иличевский за роман «Чертеж Ньютона».

Герой этой книги — физик, занимающийся «проблемой темной материи». Он совершает три больших путешествия: пересекает пустыню Невада, разбирает наследие заброшенной советской лаборатории на Памире и, наконец, пытается разыскать отца в Иерусалиме. И этот поиск оборачивается встречей с утраченным богом.

Но в корне всей истории — чистая физика.

По итогам читательского голосования первое место премии «Большая книга» занял Михаил Елизаров и его роман «Земля», на втором — Дина Рубина и трилогия «Наполеонов обоз», замыкает тройку Алексей Макушинский и его «Предместья мысли. Философическая прогулка».

Что известно о премии

Национальная литературная премия «Большая книга» учреждена в 2005 году Центром поддержки отечественной словесности, пишет ТАСС.

Соучредителями выступают ТАСС, Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Министерство культуры РФ, Роспечать и другие.

Писателям ежегодно присуждаются три премии с денежными призами в 3 млн, 1,5 млн и 1 млн рублей соответственно.

Среди победителей премии прошлых лет — писатели Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Людмила Улицкая и другие.