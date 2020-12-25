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Биограф знаменитых таежных отшельников расскажет барнаульцам о встрече с Агафьей Лыковой и колонизации староверов в Сибири

26 декабря в краевой библиотеке им. Шишкова пройдет встреча клуба любителей истории «Связь времен». На ней автор из Солонешенского района Сергей Усик презентует свою книгу «Исход: история семьи Лыковых».

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В Новоалтайске освятили новое здание компании "Алтай-Старовер".
архив компании "Алтай-Старовер"

Встреча будет посвящена 400-летию со дня рождения самого известного мученика за старую веру — протопопа Аввакума.

О жизни и быте старообрядцев расскажут профессор кафедры музеологии и туризма АГИК Ирина Куприянова, краевед-архивист Татьяна Мальцева и потомственный священнослужитель старообрядческой общины Алтайского округа протоиерей Никола Думнов.

Фотограф Сергей Усик презентует свою книгу «Исход». В течение многих лет посещал знаменитую медийную отшельницу Агафью Лыкову, проводил много времени в ее таежной заимке и вел долгие беседы о раскольниках. Разговоры с Лыковой вошли в основу его альбома, пишет «Визиталтай».

Вход на мероприятие свободный. Начало в 11:00.

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