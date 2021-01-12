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Питерский актер независимого театра покажет в Барнауле спектакль-гротеск «Колобок»

13 января на сцене театрального пространства «Спичка» выступит актер и режиссер независимого питерского театра La Pushkin. Он покажет моноспектакль «Колобок».

Актер Олег Жуковский
Актер Олег Жуковский
vk.com/spichka_barnaul

Зрителям обещают «незаезженную историю», которая будет создаваться прямо на глазах у зрителей. И то, как она будет разворачиваться, напрямую будет зависеть от них.

«Это не обросший плесенью многолетний спектакль, лишенный динамики и жизни. Это — правдивое, настоящее событие, которое происходит в присутствии зрителя, которое каждый раз рождается по-новому. Это живой поток энергии, которая циркулирует между исполнителем и залом, вовлекая, и не отпуская до самого конца действа», — так описывает спектакль автор.

Показ начнется в 19:00. Цена билета — 450 рублей для взрослых, 250 рублей для студентов.

Что известно об артисте

Олег Жуковский — актер, создатель и художественный руководитель театра La Pushkin. Ученик выдающихся театральных деятелей — Андрея Могучего, Антона Адасинского, Олега Киселева. Сыграл более 1000 спектаклей в Северной и Южной Америке, Европе и Азии.

Метод работы Жуковского далек от психологического театра и школы переживания. В своих авторских спектаклях, которым сложно присвоить определенный жанр, он использует клоунаду, поэзию, фарс, танец, пантомиму, абсурд.

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