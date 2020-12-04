Стало известно, что за спектакль поставит в Барнауле Константин Хабенский

Как пишет Цыпкин в Instagram, пьеса «Интуиция» будет состоять из «подслушанных» монологов людей, которые только что умерли и попали на тот свет.

Три года назад мы летели в самолете и задумали проект, в рамках которого зритель услышит, прочитает или увидит монологи людей, которые только что умерли, попали на тот свет и делятся своими последними воспоминаниями об этом дне, расстраиваясь, что не успели совершить какую-то мелочь: помириться с женой, признаться в поступке, за который стыдно, выложить написанную песню, да или просто снять носки во время секса, раз уж судьба умереть в этот прекрасный момент и быть заснятым на камеру.

Монологи будут как комедийными, так и трагическими. Драматург рассказал, что десять из них уже были прочитаны 2 декабря в Гоголь-центре, а вскоре выйдет его новая книга, в которой их будет уже 13, в расширенном варианте с альтернативными театральным финалами.

Напомним, пьесу «Интуиция» Александр Цыпкин написал вместе с Константином Хабенским специально для Алтайского краевого театра драмы. Весной Хабенский поставит ее в Барнауле, и исполнит одну из ролей.