Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 декабря -14°C
Жизнь

Стало известно, что за спектакль поставит в Барнауле Константин Хабенский

Писатель, драматург, автор проекта «БезпринцЫпные чтения» Александр Цыпкин рассказал о своей пьесе, которую в мае 2021 года на сцене Алтайского краевого театра драмы поставит Константин Хабенский.

"Ревизор" в краевом театре драмы
"Ревизор" в краевом театре драмы
Дмитрий Лямзин

Как пишет Цыпкин в Instagram, пьеса «Интуиция» будет состоять из «подслушанных» монологов людей, которые только что умерли и попали на тот свет.

Три года назад мы летели в самолете и задумали проект, в рамках которого зритель услышит, прочитает или увидит монологи людей, которые только что умерли, попали на тот свет и делятся своими последними воспоминаниями об этом дне, расстраиваясь, что не успели совершить какую-то мелочь: помириться с женой, признаться в поступке, за который стыдно, выложить написанную песню, да или просто снять носки во время секса, раз уж судьба умереть в этот прекрасный момент и быть заснятым на камеру.

Монологи будут как комедийными, так и трагическими. Драматург рассказал, что десять из них уже были прочитаны 2 декабря в Гоголь-центре, а вскоре выйдет его новая книга, в которой их будет уже 13, в расширенном варианте с альтернативными театральным финалами.

Напомним, пьесу «Интуиция» Александр Цыпкин написал вместе с Константином Хабенским специально для Алтайского краевого театра драмы. Весной Хабенский поставит ее в Барнауле, и исполнит одну из ролей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость