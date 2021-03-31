Стало известно, какие звезды Вахтанговского театра приедут в Барнаул и сколько будут стоить билеты на их спектакли

1 апреля в Барнауле стартуют продажи билетов на спектакли московского театра им. Вахтангова, которые приедут с гастролями в мае. Тур приурочен к 100-летию алтайской драмы.

Когда и сколько

Театр им. Вахтангова привезет четыре спектакля, которые покажут на двух площадках.

Алтайский театр драмы им. Шукшина: 13 и 14 мая — «Евгений Онегин»

15 и 16 мая — «Царь Эдип» Молодежный театр Алтая: 13 и 14 мая — «Наш класс»

15 и 16 мая — «Крик лангусты»

Билеты на постановки в театре драмы будут стоит от 1000 до 3000 рублей, в МТА — от 500 до 2000 рублей.

Приобрести их можно будет на сайте театров и на портале kassy.ru.

Кто приедет

В Барнаул из Москвы приедет звездный состав: Сергей Маковецкий, Людмила Максакова, Леонид Бичевин, Юлия Рутберг, Евгений Князев, Андрей Ильин, Евгения Крегдже, Евгений Князев, Олег Макаров, Василий Симонов.

Также для участия в постановке «Царь Эдип» специально из Греции прилетят 12 греческих актеров, которые исполняют роль хора.

Театр драмы. altapress.ru.

Что известно о постановках

«Евгений Онегин» по произведению Пушкина в постановке режиссера Римаса Туминаса давно стал классикой для театрального сообщества, хотя изначально он вызвал бурю критических эмоций. В частности из-за того, что Онегина играют сразу два актера.

На гастролях в Барнауле старого персонажа исполнит Сергей Маковецкий, молодого — Леонид Бичевин.

«Евгений Онегин» — это огромное пространство, которое вместило игру ума, прозрения, догадки, гнев, обличение, сатиру и цинизм, сострадание и прощение. Пушкин — «наше всё», но что это означает? Римас Туминас разрушает стереотипы, строя спектакль полифонично, музыкально, жёстко и эмоционально", — говорят о спектакле в театре Вахтангова.

Древнегреческая трагедия «Царь Эдип» это совместный проект Вахтанговского театра с Национальным театром Греции.

Артисты, участвующие в спектакле, играют на своих языках: русские — на русском, греки — на греческом. В качестве традиционного для древнегреческой драмы хора выступают артисты Национального театра Греции.

Премьера трагедии Софокла прошла в июле 2016 года в древнейшем действующем амфитеатре Греции — Эпидавре, пишет ТАСС.

В постановке «Крик лангусты» рассказывается о жизни и трагедии великой актрисы Сары Бернар, которая великолепно играла как на сцене, так и вне ее.

«Эта великая женщина заставила меня задуматься о человеческих ценностях и о том, что мощь человека заключается не в его биологическом возрасте, а в жизни человеческого духа», — говорит исполнительница главной роли Юлия Рутберг.

В спектакле «Наш класс» по пьесе польского драматурга Тадеуша Слободзянека расскажут о холокосте периода Второй мировой войны.

В основу пьесы положено реальное событие: в июле 1941 года в оккупированной немцами Польше жители городка Едвабне согнали в овин и заживо сожгли сотни своих односельчан-евреев. Палачами и жертвами в этой страшной истории стали 10 одноклассников, у каждого из которых есть реальный прототип.

Камерная история, поставленная режиссером Натальей Ковалевой, идет три с половиной часа.

Напомним, что предстоящие гастроли — обменные, поскольку и театру им. Шукшина, и им. Вахтангова в этом году исполняется 100 лет.

Артисты театра драмы выступят на московской сцене, где представят несколько постановок. В частности, «И разыгрались же кони в поле…» по рассказам Шукшина.

Также в алтайской драме в честь векового юбилея поставят спектакль «Интуиция» под руководством артиста Константина Хабенского. Режиссером выступит Данил Чащин.

Пьесу написал писатель Александр Цыпкин. В центре сюжета — истории людей, которые только что умерли и попали на тот свет.