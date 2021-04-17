Против Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков

Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Москве завело административное дело на репера Алишера Моргенштерна за пропаганду запрещенных веществ, пишет РИА Новости.

Предположительно, речь идет о клипах «Розовое вино — 2» и Family. Музыканту грозит штраф до миллиона рублей.

Репер прокомментировал ситуацию на своей странице в инстаграме:

Вы наверняка уже слышали новости, что на меня завели дело. <…> Могу сказать лишь одно: суду и экспертам предстоит послушать очень много отличной музыки. Я так и вижу эту картину, собрание: сидят полицейские, судья, какие-то еще юристы, лингвисты и слушают.

Ранее Моргенштерн стал самым заметным артистом года среди пользователей «ВКонтакте» сразу по трем категориям, журнал Moda Topical вручил ему премию «Женщина года», а GQ — «Музыкант года» («за дерзость, сарказм, рекорды прослушиваний, антирекорд самого задизлайканного клипа и альбом «Легендарная пыль»).

23 сентября Моргенштерн выступит в Барнауле в спортивном комплексе «Темп».