17 апреля 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Лайт

Против Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков

Управление по контролю за оборотом наркотиков МВД по Москве завело административное дело на репера Алишера Моргенштерна за пропаганду запрещенных веществ, пишет РИА Новости.

Моргенштерн
Моргенштерн
ru.wikipedia.org, автор - Okras

Предположительно, речь идет о клипах «Розовое вино — 2» и Family. Музыканту грозит штраф до миллиона рублей.

Репер прокомментировал ситуацию на своей странице в инстаграме:

Вы наверняка уже слышали новости, что на меня завели дело. <…> Могу сказать лишь одно: суду и экспертам предстоит послушать очень много отличной музыки. Я так и вижу эту картину, собрание: сидят полицейские, судья, какие-то еще юристы, лингвисты и слушают.

Ранее Моргенштерн стал самым заметным артистом года среди пользователей «ВКонтакте» сразу по трем категориям, журнал Moda Topical вручил ему премию «Женщина года», а GQ — «Музыкант года» («за дерзость, сарказм, рекорды прослушиваний, антирекорд самого задизлайканного клипа и альбом «Легендарная пыль»).

23 сентября Моргенштерн выступит в Барнауле в спортивном комплексе «Темп».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость