Little Big выпустили клип с усатыми женщинами

Рейв-группа Little Big выпустили новый клип Moustache вместе с победительницей Евровидения-2018 Неттой из Израиля и Екатериной Варнавой. За сутки ролик собрал больше 1 млн просмотров.

В клипе представлен «параллельный мир», где носить усы — это нормально, а потерять их — большой позор.

Солистка Little Big Соня Таюрская и Нетта предстали в роли похитительниц чужих усов. Мужская часть группы вычислила преступниц с бритвами и в ходе короткой (но эффектной) погони настигла их.

Ранее стало известно, что Little Big больше не сотрудничают с алтайским «Пухляшом» Дмитрием Красиловым, который стал звездой их клипа Uno, снятого для Евровидения.

А если вы любите креативные и смешные клипы, то стоит посмотреть новый ролик Александра Гудкова и группы Cream Soda. Вместе с Аленой Свиридовой они перепели ее хит 90-х «Розовый фламинго».