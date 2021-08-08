Little Big выпустили клип с усатыми женщинами

В клипе представлен «параллельный мир», где носить усы — это нормально, а потерять их — большой позор.
Солистка Little Big Соня Таюрская и Нетта предстали в роли похитительниц чужих усов. Мужская часть группы вычислила преступниц с бритвами и в ходе короткой (но эффектной) погони настигла их.
Ранее стало известно, что Little Big больше не сотрудничают с алтайским «Пухляшом» Дмитрием Красиловым, который стал звездой их клипа Uno, снятого для Евровидения.
А если вы любите креативные и смешные клипы, то стоит посмотреть новый ролик Александра Гудкова и группы Cream Soda. Вместе с Аленой Свиридовой они перепели ее хит 90-х «Розовый фламинго».