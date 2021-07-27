Экс-солистка группы «Ленинград» хочет отсудить у Шнурова 19,5 млн рублей

Юрист отметил, что сумма по иску не окончательная. Возможно, она будет скорректирована после того, как все площадки «пришлют данные от исполнении».
По словам Лалаян, он попытался договорится со Шнуровым в досудебном порядке. Но в компании певца адвокату ответили, что Вокс якобы передала право на отчисления по 39 песням за 1 тыс. рублей.
«Она такой договор не подписывала», — сказал Роман Лалаян.
При этом, речь идет именно об исполнительских отчислениях. На авторские экс-солистка «Ленинграда» якобы не претендует.
РИА Новости получило ответ из Хамовнического суда, где подтвердили факт получения иска. Он был зарегистрирован, но пока не известно, приняли ли его к производству.
Справка
Алиса Вокс пела в группе «Ленинград» более трех лет. Наибольшую известность ей принесло исполнение «Экспоната». Клип на песню собрал более 60 млн просмотров на YouTube.
Певица покинула группу в 2016 году. Причиной было желание певицы начать сольную карьеру. Но в «Ленинграде» заявили, что Сергей Шнуров сам уволил Вокс.