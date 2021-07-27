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Шоу-бизнес

Экс-солистка группы «Ленинград» хочет отсудить у Шнурова 19,5 млн рублей

Алиса Вокс, когда-то солировавшая в легендарной группе, подала иск в суд к певцу Сергею Шнурову. Она намерена отсудить у шоу-мена 19,5 млн рублей за авторские отчисления по 39 песням. Об этом информагентству РИА Новости сообщил адвокат артистки Роман Лалаян.

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров.
Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров.
en.wikipedia.org

Юрист отметил, что сумма по иску не окончательная. Возможно, она будет скорректирована после того, как все площадки «пришлют данные от исполнении».

По словам Лалаян, он попытался договорится со Шнуровым в досудебном порядке. Но в компании певца адвокату ответили, что Вокс якобы передала право на отчисления по 39 песням за 1 тыс. рублей.

Деньги.
Деньги.
Pixabay.com

«Она такой договор не подписывала», — сказал Роман Лалаян.

При этом, речь идет именно об исполнительских отчислениях. На авторские экс-солистка «Ленинграда» якобы не претендует.

РИА Новости получило ответ из Хамовнического суда, где подтвердили факт получения иска. Он был зарегистрирован, но пока не известно, приняли ли его к производству.

Справка

Алиса Вокс пела в группе «Ленинград» более трех лет. Наибольшую известность ей принесло исполнение «Экспоната». Клип на песню собрал более 60 млн просмотров на YouTube.

Певица покинула группу в 2016 году. Причиной было желание певицы начать сольную карьеру. Но в «Ленинграде» заявили, что Сергей Шнуров сам уволил Вокс.

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