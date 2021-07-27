Экс-солистка группы «Ленинград» хочет отсудить у Шнурова 19,5 млн рублей

Алиса Вокс, когда-то солировавшая в легендарной группе, подала иск в суд к певцу Сергею Шнурову. Она намерена отсудить у шоу-мена 19,5 млн рублей за авторские отчисления по 39 песням. Об этом информагентству РИА Новости сообщил адвокат артистки Роман Лалаян.

Юрист отметил, что сумма по иску не окончательная. Возможно, она будет скорректирована после того, как все площадки «пришлют данные от исполнении».

По словам Лалаян, он попытался договорится со Шнуровым в досудебном порядке. Но в компании певца адвокату ответили, что Вокс якобы передала право на отчисления по 39 песням за 1 тыс. рублей.

Деньги. Pixabay.com

«Она такой договор не подписывала», — сказал Роман Лалаян.

При этом, речь идет именно об исполнительских отчислениях. На авторские экс-солистка «Ленинграда» якобы не претендует.

РИА Новости получило ответ из Хамовнического суда, где подтвердили факт получения иска. Он был зарегистрирован, но пока не известно, приняли ли его к производству.