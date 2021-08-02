Гудков и Понасенков охотятся на фламинго. Свиридова перепела свой хит из 90-х в клипе Cream Soda

Дмитрий Гудков вместе с Аленой Свиридовой и группой Cream Soda «освежил» известную песню 90-х «Розовый фламинго». Творческая группа выпустила смелый клип на YouTube.

В клипе люди в костюмах времен царской России устроили охоту на человека в образе фламинго. Когда они настигли его, оказалось, что это был сумасбродный граф или князь — на что указывает обращение «Ваше сиятельство».

Сам Гудков сыграл роль сурового офицера с бельмом на глазу, Свиридова — одну из наездниц, актер «Гоголь-центра» Никита Кукушкин — «фламинго».

Эпизодическую роль в клипе также сыграл историк Евгений Понасенков, который совсем недавно стал героев многих видео-мемов.

«Песня „Розовый фламинго“ перерождается. В 2021 году в абсолютно новом прочтении. Мы произвели совершенно другого Розового фламинго. Дикого, великого и ужасного, а еще очень смешного и трогательного», — написала Свиридова в своем Instagram.

Клип за пару дней собрал почти миллион просмотров. Пользователи выразили надежду, что Гудков выпустит подобный кавер и на песню «Бедная овечка»