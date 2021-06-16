Барнаул
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

«БИ-2» выпустили новый эффектный клип. Впечатлительным посоветовали не смотреть

Российская рок-группа «Би-2» выпустила новый клип на сингл «Нам не нужен герой». Видеоряд массово отражает библейские аллюзии в современном мире.

Клип "Би-2" "Нам не нужен герой"
Клип "Би-2" "Нам не нужен герой"
Стоп-кадр из клипа

Клип снял режиссер Макс Шишкин, который ранее снял для «Би-2» клипы «Пекло» и «Депрессия».

Действие клипа происходит в антиутопии, где музыканты «Би-2» в образе черных властелинов правят страной, собственноручно расстреливая неугодных. Повстанцы с забинтованными лицами пытаются совершить переворот, но терпят неудачу, пишет intermedia.ru.

Помимо самих музыкантов, в клипе снялась популярный блогер Ида Галич, модель Анита Запороцкова, актеры Владимир Аверьянов и Александр Мизев.

Композиция войдет в одиннадцатый студийный альбом группы, релиз которого ожидается в следующем году.

Посмотреть клип можно здесь. В дисклеймере зрителей предупреждают о сценах насилия и попросили особо впечатлительных воздержаться от просмотра.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене