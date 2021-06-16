«БИ-2» выпустили новый эффектный клип. Впечатлительным посоветовали не смотреть

Клип снял режиссер Макс Шишкин, который ранее снял для «Би-2» клипы «Пекло» и «Депрессия».
Действие клипа происходит в антиутопии, где музыканты «Би-2» в образе черных властелинов правят страной, собственноручно расстреливая неугодных. Повстанцы с забинтованными лицами пытаются совершить переворот, но терпят неудачу, пишет intermedia.ru.
Помимо самих музыкантов, в клипе снялась популярный блогер Ида Галич, модель Анита Запороцкова, актеры Владимир Аверьянов и Александр Мизев.
Композиция войдет в одиннадцатый студийный альбом группы, релиз которого ожидается в следующем году.
Посмотреть клип можно здесь. В дисклеймере зрителей предупреждают о сценах насилия и попросили особо впечатлительных воздержаться от просмотра.