«БИ-2» выпустили новый эффектный клип. Впечатлительным посоветовали не смотреть

Российская рок-группа «Би-2» выпустила новый клип на сингл «Нам не нужен герой». Видеоряд массово отражает библейские аллюзии в современном мире.

Клип "Би-2" "Нам не нужен герой"

Клип снял режиссер Макс Шишкин, который ранее снял для «Би-2» клипы «Пекло» и «Депрессия».

Действие клипа происходит в антиутопии, где музыканты «Би-2» в образе черных властелинов правят страной, собственноручно расстреливая неугодных. Повстанцы с забинтованными лицами пытаются совершить переворот, но терпят неудачу, пишет intermedia.ru.

Помимо самих музыкантов, в клипе снялась популярный блогер Ида Галич, модель Анита Запороцкова, актеры Владимир Аверьянов и Александр Мизев.

Композиция войдет в одиннадцатый студийный альбом группы, релиз которого ожидается в следующем году.

Посмотреть клип можно здесь. В дисклеймере зрителей предупреждают о сценах насилия и попросили особо впечатлительных воздержаться от просмотра.