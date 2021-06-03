Победитель проекта «Маска» на НТВ выступит в Барнауле

23 июля в Барнауле в комплексе «Планета Q» выступит певец JONY — победитель последнего сезона шоу «Маска» на НТВ и обладатель звания «Лучший артист» премии «Новое Радио Awards 2021».

Певец JONY, он же Джахид Афраил оглы Гусейнли, — певец и автор песен азербайджанского происхождения.

Раскрутился он благодаря Instagram, куда выкладывал ролики с каверами на известные песни. Его заметил другой азербайджанский певец Эльман Зейналов (El'man) и предложил работать в одной команде — в RAAVA Music.

После начал работать над собственными песнями и выпустил пять композиций — «Пустой стакан», «Френдзона», «Звезда», «Аллея» и «Без тебя я не я» совместно с HammAli & Navai.

Свыше 100 миллионов просмотров на Youtube принес артисту клип на трек «Аллея», после которого музыкант стал известным не только на просторах сети.

«Завоевав сердца фанатов два года назад, сегодня JONY продолжает уверенно штурмовать хит-парады главных музыкальных площадок страны. Так, сразу после своего выхода EP-альбом „Небесные розы“ занял первое место в чарте Apple Music. А трек „Комета“ по праву стал самым популярным треком 2020 года в России по версии Apple Music», — пишут организаторы концерта.

В 2021 году принял участие в популярном шоу «Маска» и победил, оставшись анонимным до финала в костюме Крокодила.

Начало концерта в 20:00. Цена билета 1800−3500.