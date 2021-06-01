Поднимите мне пуанты. В Алтайском Музыкальном театре поставят балет по самым мистическим произведениям Гоголя

В июне Алтайский музыкальный театр представит балет «Вий» на музыку Геннадия Гладкова по мотивам произведений Николая Гоголя. Балеты в театре не ставили больше полувека, так что зрелище будет редкое и красивейшее.

Мистика любви

Не считая хореографические спектакли других жанров, балет в Музыкальном театре не появлялся на афишах с 1960-х годов, со времен балета «Эсмеральда» Цезаря Пуни в постановке Николая Громова. И вот теперь театр решил вновь обратиться к искусству, для восприятия которого не нужно слов.

Это будет история любви-смерти, одуряюще запретных отношений, которые неотличимы от морока и ночного кошмара. Авторы не иллюстрируют гоголевское повествование, а рассуждают о природе любви и о том, что отличить добро от зла иногда невозможно.

Спасением становится искреннее чувство, которое способно отделить ложь от правды.

Геннадий Гладков написал «Вия» еще в 1984 году, однако этот красивый музыкальный материал театры используют редко. Возможно, дело в том, что он довольно сложен. Это объемное симфоническое произведение, которое непросто «скрестить» с хореографией.

Репетиции балета «Вий». Дмитрий Лямзин.

Только пластика

«Вия» ставит репетитор балета Музыкального театра Игорь Мусухранов. Когда только начиналась работа с постановкой, предполагалось, что это будет классический балет, но в итоге внесли множество изменений. «Вий» станет режиссерско-пластическим спектаклем. Но без слов.

В Алтайском крае нередко ставят балеты, однако ограничиваются малыми, одноактными формами или вовсе небольшими пластическими композициями. Музыкальный представит полноценный спектакль в двух актах.

«Танец — наивысшая точка передачи эмоций, — говорит балетмейстер. — Если человек начинает танцевать, значит, ему или очень хорошо или очень плохо. Мы надеемся, что зрителю все будет понятно. Хотя мы кое-где изменили сюжет. Акцент делали на борьбе светлых и темных сил и на том, что именно выбирает в итоге человеческая душа».

Для тех, кто сомневается в своих способностях понять задумки балетмейстера, предусмотрена программка с либретто. Его написал режиссер Константин Яковлев.

По словам Игоря Мусухранова, главная сложность в работе над спектаклем — собственно, его жанр. Артисты балета привыкли работать с актерами и хором, теперь же им предстоит выйти на авансцену. «Нам всем очень понравилось работать, и мы надеемся, что этот опыт не последний», — говорит балетмейстер.

Репетиции балета «Вий». Дмитрий Лямзин.

Танцующие костюмы

Для «Вия» сшили несколько десятков костюмов. «Образы будут очень контрастными, есть разные костюмы для сольных партий, для дуэтов, для массовых сцен», — обещает художник Геннадий Осташов.

Он считает, что вместе с артистом балета должно танцевать и его сценическое одеяние, поэтому много времени уделил тому, как будут выглядеть костюмы в динамике в пространстве — в сольных движениях, во взаимодействии с партнерами, в массовых сценах.

«То, что мы видим на столе закройщика, очень отличается от того, что будет на сцене, — говорит Осташов. — Моя задача — предугадать, как костюм поведет себя в танце».

Декорации для «Вия» представляют собой лишь отдельные лаконичные подвесные конструкции, которые акцентируют сюжет. А сценическое пространство полностью «расчистят» для танца.

Премьера спектакля состоится 10 и 11 июня в 18:30. Цена билета: 250−600 рублей. 12+