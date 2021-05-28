В барнаульском парке на открытом воздухе будут проходить занятия по йоге и фитнесу

В парке «Изумрудный» в Барнауле ежеденельно будут проходить занятия по фитнесу и йоге, сообщается на официальной странице парка.

В понедельник, среду и пятницу в парке будут проходить фитнес-тренировки. Вести их будет тренер Ольга Набоко. Начало занятий в 20:30.

Также с июня по вторникам и четвергам в 19:00 старший преподаватель АлтГТУ по физкультуре и кандидат в мастера спорта Елена Чудоякова будет проводить тренировки по йоге в формате mind-body (душа-тело).

На спортивные занятия на свежем воздухе приглашают всех желающих. С собой нужно взять только коврик и бутылку с водой.

Ранее стало известно, что в «Изумрудном» скоро обновят спортивные и детские площадки. Тендер объявила городская администрация.

Подрядчик также должен будет благоустроить центральную аллею, провести дополнительное освещение по пешеходным дорожкам, установить сцену, новые малые архитектурные формы, беседку, скамейки и урны.

На работы по контракту выделят 92,5 млн рублей.