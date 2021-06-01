В Барнауле на берегу Оби проведут необычный рок-фестиваль «Наводнение»

5 июня в спортивном комплексе «Первый» (ул. Водников, 1е) в Затоне на берегу Оби пройдет молодежный рок-фестиваль «Наводнение».

На сцене выступят группы «Академия художеств», «Волны», PickledPike, «Старше стал», «Ваниль», «Клуб девственников».

Кроме того, в спортивном комплексе подведут итоги Street Art фестиваля: все гости посмотрят работы художников и скульпторов и решат, кому же достанется главный приз.

Также все желающие смогут научиться управлять сапбордом, поиграть в пляжный волейбол или футбол.

До СК «Первый» можно добраться на автобусе № 40, который отправляется с площади Спартака и останавливается всего в трёхстах метрах от комплекса.

Цена билета до старта фестиваля — 250 рублей, в день концерта — 350 рублей.

Но на фестиваль можно попасть и бесплатно, если приплыть на гидроцикле, катере или лодке.

«Если вы добираетесь к нам по воде и швартуетесь на наших причалах (а у нас их два), то вход для вас бесплатный! Или, как вариант, можно просто смотреть и слушать с воды», — рассказали о лайфхаке организаторы «Наводнения».

26 июня в Барнауле также проведут концерт в другой «стихии» — в сосновом бору на Трассе здоровья. Там пройдет традиционный фестиваль «Рок Лес».

Участие в большом концерте примут разножанровые коллективы: «Первое Завтра», «Косматые Башни» (акустика), «Дубовая роща», проект «Входящие с Небес», Оркестр EVC (El Viento Credo), «Лестница в небо», «3 Дня До Весны», «Третий Рим», а также группа из Кемерова INFINITUM.