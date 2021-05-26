Стало известно, какие звезды приедут на Шукшинский кинофестиваль

В Алтайский край на ежегодный Шукшинский фестиваль приедут известные актрисы Елена Яковлева и Анна Уколова. Об этом на пресс-конференции рассказала министр культуры Елена Безрукова.

Шукшинский кинофестиваль в этом году будет проходить с 20 по 24 июля.

Елена Яковлева вместе с артисткой Татьяной Лютаевой 21 июля представят спектакль «Вражда» о жизни двух великих актрис «золотого века» Голливуда. Билеты уже в продаже, стоимость 1800−3500 рублей.

Предполагается, что кинофестиваль откроют картиной «Земля Эльзы», съемки которого проходили на Алтае в 2019 году. Фильм был снят по одноименной пьесе Ярославы Пулинович.

В драме рассказывается история двух пожилых людей, которые под конец жизни влюбились друг в друга. Главные роли исполнили Вениамин Смехов (его эксклюзивное интервью altapress.ru можно прочитать здесь) и Ирина Печерникова.

Актриса фильма «Земля Эльзы» Анна Уколова («Домашний арест», «Ивановы-Ивановы») также приедет на Шукшинский кинофестиваль. Еще в числе звездных гостей будет Кирилл Зайцев («Движение вверх»).

Ранее стало известно, что в Барнаул приедет известный кинорежиссер Эмир Кустурица.

Что известно о конкурсантах кинофестиваля

Сейчас завершается отбор заявок, которые войдут в конкурсную афишу кинофестиваля. Отбором конкурсных работ занимается известный киновед Нина Кочеляева, которая также занимается отбором лент для Московского кинофестиваля.

Открытие Шукшинского кинофестиваля-2019. Около театра драмы. Анна Зайкова , altapress.ru.

Оргкомитет фестиваля принял 26 заявок полнометражных фильмов и около 140 заявок короткого метра.

«География заявителей достаточно обширна. Это Москва и Санкт-Петербург, заявки пришли и из других городов России, таких как Архангельск, Чита, Красноярск, Екатеринбург, Казань. К фестивалю проявили интерес и зарубежные кинематографисты. В оргкомитет поступили заявки из Ирана, Латвии, Италии, Казахстана, Республики Беларусь и Украины. Также в числе заявок есть фильмы совместного производства с такими странами как Италия, Бельгия, Финляндия, Китай, Испания и Индонезия», — рассказала Елена Безрукова.

В зависимости от отобранных фильмов будет сформирован полный перечень гостей Шукшинского кинофестиваля.