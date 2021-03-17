Известный режиссер Эмир Кустурица приедет на Шукшинский фестиваль на Алтае

Режиссер Эмир Кустурица приедет в Алтайский край в качестве гостя Шукшинского кинофестиваля. Об этом на пресс-конференции сообщила министр культуры Елена Безрукова.

«Эмир Кустурица, который не смог приехать в прошлом году, в этот раз подтвердил свою готовность приехать в Алтайский край», — рассказала министр.

Сейчас министерство разрабатывает программу фестиваля. Пока что неизвестно, состоятся ли мероприятия, подразумевающие скопление большой массы людей — прежде всего открытие фестиваля у памятника Шукшину, «красная дорожка» у театра драмы и концерт на Пикете.

«Все мероприятия, которые идут на закрытых площадках с фиксированным количеством зрителей, состоятся в любом случае — это кинофестиваль, литературные встречи, музейные проекты», — подчеркнула Елена Безрукова.

Также министерство повторно пригласило на Шукшинский фестиваль всех литераторов, которые не смогли приехать в прошлом году. Среди них — автор популярного бестселлера «Дни Савелия» Григорий Служитель.

Напомним, информация о том, что югославский и сербский режиссер может посетить Алтай, стала известна еще год назад. В прошлом году его приезду помешал коронавирус.

Шукшинский фестиваль в этом году пройдет с 20 по 24 июля.

Шукшинский кинофестиваль на Алтае. Предоставлено altapress.ru.

Кто такой Эмир Кустурица

Эмир Кустурица — югославский и сербский кинорежиссёр и актёр кино, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, включая две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля.

Наибольшую известность получил после фильмов «Время цыган», «Невидимые дети», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо» и «Андерграунд».

Также известен, как участник рок-группы The No Smoking Orchestra.

В последние годы живет и работает в Белграде, Париже и Нью-Йорке, пишет сценарии для других постановщиков, отмечает kino-teatr.ru.