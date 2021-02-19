Многодетная семья из Барнаула сняла захватывающий документальный тревел-сериал

В сети появился трейлер первой серии документального тревел-сериала «Пятеро на каникулах». Снимает его семья Анатолия и Елены Гейко вместе с тремя детьми — Елизаветой, Джонатаном и Эльдаром.

В первой серии проекта семья рассказывает о своем путешествии на озеро Байкал. Там они покатались на настоящем корабле, встретились с представителями местных народов, словили и приготовили рыбу.

Первые четыре серии картины они сняли в прошлом году. Это были путешествия в Республике Алтай, Алтайском крае и по Байкалу. Сейчас началась подготовка к экспедициям на Кавказ, Камчатку, в Крым и Карелию, пишет Молодежный центр кинематографистов Алтая.

В одном из алтайских эпизодов, в селе Сростки снялся известный российский актер Андрей Мерзликин.

Отец семейства Анатолий Гейко говорит, что этот проект важен не только для развития внутреннего туризма.

«Нам хотелось показать суть взаимоотношений четырех поколений на фоне культурного и исторического наследия России. Ведь это очень важно — почувствовать себя частью единой великой страны», — говорит он.

Что известно о проекте

«Пятеро на каникулах» — 10-серийный тревел-проект производства кинокомпании «Наше творческое объединение» о путешествиях многодетной семьи по различным регионам России.

Впервые идея образовательно-развлекательного сериала была представлена режиссером Анатолием Гейко на III Шукшинском питчинге в 2019 году. Готовые серии покажут на одном из российских телеканалов.

Проект поддерживает российский продюсер Алексей А. Петрухин («Училка», «Вий»).