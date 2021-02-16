Джаред Лето снова Джокер: в сети появился трейлер «Лиги справедливости» Зака Снайдера

В сети появился трейлер режиссерской версии фильма Зака Снайдера «Лига справедливости». В ролике появляются знакомые герои — Бэтмен в исполнении Бена Аффлека, Дарксайд в исполнении Рэя Портера, а также Диана Принс, которую сыграла Галь Гадот и другие.

В финале поклонников геройской саги ждет сюрприз — а именно возвращение Джокера в исполнении Джареда Лето, пишет «Культуромания».

«Лига справедливости» — супергеройский фильм 2017 года, основанный на комиксах издательства DC Comics. Картина стала продолжением ленты «Бэтмен против Супермена» (2016). По сюжету, после смерти Супермена Чудо-женщина и Бэтмен собирают в единую команду Флэша, Аквамена и Киборга для защиты Земли от злодея Степного Волка и его армии парадемонов.

Изначально ее начал снимать Зак Снайдер. Но во время производства фильма у него случилась трагедия — погибла дочь. Из-за этого Снайдер не смог завершить картину.

Студии пришлось нанять на его место Джосса Уидона. В прокате фильм провалился — собранные деньги не окупили бюджет и затраты на маркетинг. Критики раскритиковали диалоги, сюжет и чрезмерное использование графики.

В мае 2020 года Зак Снайдер объявил, что доснимет свою версию фильма под названием «Лига справедливости Зака Снайдера». Фильм выйдет на платформе HBO Max в 2021 году. Уже сейчас говорят о том, что режиссерская картина будет идти четыре часа.