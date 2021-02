Фильм Кончаловского вошел в шорт-лист премии «Оскар»

Всего 93 страны подали заявки на участие в категории «Иностранный художественный фильм» на 93-й церемонии вручения награды киноакадемии США.

В число из 15 претендентов в этой категории — номинированные на «Золотой глобус» датская лента «Еще по одной» (Another Round), французский фильм «Ты и я» (Two of Us), «Ла Йорона» (La Llorona) от Гватемалы.

Также в списке оказались фильмы от Боснии и Герцеговины, Гонконга, Ирана, Кот-д'Ивуара, Мексики, Норвегии и других стран.

Ранее «Дорогие товарищи!» Кончаловского победили на фестивале российских фильмов «Спутник над Польшей», стали главным фильмом года по версии журнала «КиноРепортер».

Картина также получила спецприз жюри Венецианского фестиваля. Кончаловский получил награду кинопремии «Золотой орел» за лучшую режиссерскую работу на этой картине.