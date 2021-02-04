Репетиция «Оскара»: стали известны основные номинанты премии «Золотой глобус»

«Золотой глобус». www.spletnik.ru.

Больше всего номинаций у «Манка» Дэвида Финчера (6) и у «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина (5). Оба фильма вышли на платформе Netflix, сообщает РБК.



За звание лучшего драматического фильма также будут бороться «Отец» Флориана Зеллера, «Земля кочевников» Хлои Чжао и «Девушка, подающая надежды» Эмеральд Феннел.



На звание лучшего телепроекта претендуют сериалы «Корона», «Мандалорец» и «Эмили в Париже», а также мини-сериалы «Ход королевы», «Голос перемен» и «Неортодоксальная».



Отмечается, что в категорию «Лучший фильм на иностранном языке» не попал ни один из русскоязычных фильмов — это «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, «Текст» Клима Шипенко, «Спутник» Егора Абрамченко, «Конференция» Ивана Твердовского и «Уроки фарси» Вадима Перельмана, пишет «Российская газета».

Сериал «Ход королевы» kinopoisk.ru

За звание лучшего драматического актёра будут бороться Риз Ахмед («Звук металла»), Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»), Энтони Хопкинс («Отец»), Гари Олдман («Манк»), Тахар Рахим («Мавританец»).



За звание лучшей драматической актрисы — Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»), Андра Дэй («Соединённые Штаты против Билли Холидей»), Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников»), Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»), Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»).



Премия «Золотой глобус» вручается с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах.



В прошлом году «Золотой глобус» присудил награды за лучший фильм Сэму Мендесу «1917» (драма) и «Однажды в Голливуде» (мюзикл или комедия). Оба также потом были номинированы на «Оскар».



Фильм корейского режиссера Пон Джун-хо «Паразиты» был удостоен «Золотого глобуса», а затем взял «Оскар» как лучший фильм и лучший зарубежный фильм.