Россиянам станут доступны для просмотра редкие советские фильмы

Портал «Культура РФ» в своем проекте «Открытая коллекция» покажет редкие фильмы, снятые в советское время. Ежемесячно они будут выкладывать около 20 картин, сообщает ТАСС.

В первой подборке зрителей ожидают картины о Великой Отечественной войне, экранизации классики и кино для детей.

Всего выпустят 23 картины. Самая старая картина — историческая постановка «300-летие царствования дома Романовых», снятая еще в 1913 году. Картина начинается с рассказа о событиях Смутного времени, заканчивается документальными кадрами коронации Николая II.

Также в первой подборке будут «Господа Скотинины» (1926) Григория Рошаля по мотивам комедии «Недоросль» Дениса Фонвизина, агитфильм о борьбе против эксплуататоров с помощью мощного оружия «Луч смерти» (1925), запрещенная до 1959 года музыкальная комедия Бориса Барнета «Славный малый» (1942), военная мелодрама «Актриса» (1942) и другие.

«Проект „Открытая коллекция“ предоставит уникальный шанс ознакомиться с редкими образцами советского и российского кино, многие из которых до недавних пор могли посмотреть только исследователи и сотрудники научного отдела Госфильмофонда России», — сказала гендиректор Госфильмофонда Елена Филатова.

Часть картин уже выложены на сайте, посмотреть их можно здесь.

Какие фильмы представлены на портале

«300-летие царствования дома Романовых» (1913)

Лента начинается с нескольких крупных эпизодов, которые посвящены событиям Смутного времени. Затем в фильме рассказывается и о других важных исторических вехах: расколе Православной церкви, реформах Петра Великого, открытии первого российского университета по указу Елизаветы Петровны.

Из фильма «Господа Скотинины» culture.ru

«Господа Скотинины» (1926)

Грозная помещица Простакова наказывает крепостную девушку Глашу за проступок, в котором она не виновата. Глаша и ее жених, портной Тришка, сбегают из усадьбы и попадают к бунтовщикам-пугачевцам — те собираются захватить имение Простаковых.

«Иностранка» (1937)

Фильм «Иностранка» снят по мотивам одноименного рассказа Николая Вирты. Главная героиня — девочка Галька, дочь бедного польского крестьянина. Однажды она случайно переходит через польско-советскую границу и попадает в детский сад на погранзаставе. Там она знакомится с детьми военных и проводит целый день у них в гостях.

Кадр из фильма «Соловей» culture.ru

«Соловей» (1937)

Действие фильма разворачивается в годы правления Павла I. Сымонка по прозвищу Соловей — талантливый юноша из крестьянской семьи. По приказу помещика Вашемирского его принимают в крепостной театр при господском доме. Но вместо благодарности к барину Соловей испытывает лишь чувство протеста и вскоре становится вождем крестьянского восстания.

«Волшебное зерно» (1942)

Сказочный богатырь Мастер На Все Руки дарит мальчику Андрейке и девочке Марийке волшебное зерно счастья. С помощью старого ученого Дедушки-Всеведушки дети выращивают его. Но второй такой же волшебный дар попадает в руки к злому волшебнику Кара-Мору, который прячет его в железном сундуке. Пока зерно находится в руках колдуна — он остается всемогущим. Марийка, Андрейка и их чудесные помощники вступают в битву с Кара-Мором, чтобы вернуть людям счастье.

Кадр из фильма «Славный малый» culture.ru

«Славный малый» (1942)

Музыкальная комедия Бориса Барнета «Славный малый» известна также под рабочим названием «Новгородцы». Режиссер снял ее по повести Петра Павленко «Мстители». Но сразу после выхода фильм признали «идеологически незначительным» и запретили.

Зрители увидели его только в 1959 году. В центре сюжета — история любви деревенской девушки Кати и французского летчика Клода, которого спасли от смерти новгородские партизаны.

«Актриса» (1943)

Действие фильма «Актриса» разворачивается в годы войны в небольшом уральском городе. Артистка оперетты Зоя Стрельникова, эвакуированная вместе с театром, поселяется в доме Агафьи Лукиничны Марковой, матери офицера Советской армии.

Вскоре актриса идет работать в госпиталь медсестрой. Там она знакомится с сыном Агафьи Лукиничны, который ослеп после контузии. Он не знает, кто такая Зоя на самом деле, и рассказывает ей, что давно влюблен в актрису оперетты Стрельникову.

Из фильма «Друзья-товарищи» culture.ru

«Друзья-товарищи» (1959)

Шестиклассники Олег, Вася и Витя отправляются со своим пионерским отрядом в поход по Крыму. Маршрут их пролегает через село Заветное, неподалеку от которого, в горах, находится пещера, где во время войны скрывались партизаны.

Герои хотят отправиться туда, но их не отпускает учительница. однако пещерой интересуются не только дети, но и взрослые — колхозный бухгалтер Рязанов и его друг из города Кушнир. Школьники подозревают, что они задумали преступление, и собираются проследить за ними.

«Иду к вам» (1961)

Матрос Алексей Ковальчук служит на спасательном судне «Гремучий», но мечтает о дальних плаваниях. Свои обязанности он выполняет плохо, и его давно списали бы за это на берег. Но Ковальчука все время защищает капитан Емельянов, который когда-то воевал вместе с его отцом. Вскоре матросу предлагают перейти на другое судно, но он понимает, что не хочет расставаться с «Гремучим».

Из фильма «Дрессировщики» culture.ru

«Дрессировщики» (1961)

Школьница Ириша мечтает стать дрессировщицей и воспитывать собак для пограничников. Она подбирает на улице бездомную дворняжку и вместе с другом Гришей пытается научить ее разным командам.

Но эксперимент заканчивается печально: собака срывается с поводка и кусает милиционера. Ириша и Гриша сначала прячутся, чтобы избежать наказания, но потом решают пойти в милицию и рассказать, что собака принадлежит им.