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Сиквел «Последнего богатыря» по сборам преодолел отметку в 2 млрд рублей

Фильм «Последний богатырь: Корень зла» Дмитрия Дьяченко заработал в прокате более 2 млрд рублей. Это четвертый фильм за всю историю российского кино, который сумел собрать такую сумму.

Кадр из фильма "Последний богатырь. Корень зла"
Кадр из фильма "Последний богатырь. Корень зла"
kinopoisk.ru

Ранее цифру в 2 млрд рублей преодолели «Холоп» Клима Шипенко, «Движение вверх» Антона Мегердичева и «Т-34» Алексея Сидорова, сообщает ТАСС.

«Последний богатырь: Корень зла» посмотрели почти 7 миллионов зрителей в кинотеатрах России и СНГ.

«По информации на данный момент на территории России и СНГ кассовые сборы сказочного приключения „Последний богатырь: Корень зла“, созданного Disney, Yellow, Black and White и телеканалом „Россия“ преодолели рубеж в два миллиарда рублей», — рассказали в пресс-службе Disney.

Сиквел «Последнего богатыря» вышел на большие экраны 1 января 2021 года. Первая часть трилогии вышла в 2017 году, собрав в прокате больше 1 млрд рублей.

Третья, завершающая часть уже снята и смонтирована. Выпустить ее планируют в конце 2021 года.

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