Сиквел «Последнего богатыря» по сборам преодолел отметку в 2 млрд рублей

Фильм «Последний богатырь: Корень зла» Дмитрия Дьяченко заработал в прокате более 2 млрд рублей. Это четвертый фильм за всю историю российского кино, который сумел собрать такую сумму.

Ранее цифру в 2 млрд рублей преодолели «Холоп» Клима Шипенко, «Движение вверх» Антона Мегердичева и «Т-34» Алексея Сидорова, сообщает ТАСС.

«Последний богатырь: Корень зла» посмотрели почти 7 миллионов зрителей в кинотеатрах России и СНГ.

«По информации на данный момент на территории России и СНГ кассовые сборы сказочного приключения „Последний богатырь: Корень зла“, созданного Disney, Yellow, Black and White и телеканалом „Россия“ преодолели рубеж в два миллиарда рублей», — рассказали в пресс-службе Disney.

Сиквел «Последнего богатыря» вышел на большие экраны 1 января 2021 года. Первая часть трилогии вышла в 2017 году, собрав в прокате больше 1 млрд рублей.

Третья, завершающая часть уже снята и смонтирована. Выпустить ее планируют в конце 2021 года.