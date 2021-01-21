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«Чудо-Женщина» пока не конкурент «Последнему богатырю»

В России подведены промежуточные итоги январского проката кинофильмов. Американская картина «Чудо-Женщина. 1984» пока заметно отстает от фильма «Последний богатырь. Корень зла». Тройку лидеров замыкает фильм «Огонь» с Константином Хабенским.

Кадр из фильма "Последний богатырь. Корень зла"
Кадр из фильма "Последний богатырь. Корень зла"
kinopoisk.ru

Кассовые сборы фильма «Последний богатырь. Корень зла» должны составить примерно 2 млрд рублей. Такую оценку высказали эксперты «ПрофиСинема». В третью неделю проката сборы картины намного снизились, но общая сумма все равно звучит грандиозно.

Американская картина про чудо-женщину собрала в последний уик-энд по стране 129 млн рублей. А с начала проката — 189 млн.

Константин Хабенский.
Константин Хабенский.
toptales. cc

Фильм «Огонь» собрал в прокате уже 740 млн рублей, что тоже является очень хорошим результатом.

В пятерку лучших за последнюю неделю по сумме сборов вошли также мультфильмы «Семейка Крудс» и «Конь Юлий и большие скачки»,

Стоит отметить и отечественную картину «Сеебряные коньки»: с начала года в прокате она собрала 476 млн рублей.

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