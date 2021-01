Российский режиссер снимет эпизод для сериала по видеоигре для американского канала HBO

Ученик Александра Сокурова, российский режиссер Кантемир Балагов, известный резонансными фильмами «Теснота» и «Дылда», снимет для американского телеканала HBO пилотную серию сериала по мотивам компьютерной игры The Last of Us.

Новость сообщил The Hollywood Reporter, Балагов подтвердил ее в своем Instagram, пишет ТАСС.

«Пишу с трясущимися руками. Мечты сбываются. Я большой фанат The Last Of Us и никогда не забуду как эта игра открыла во мне что-то новое, показала то, чего я раньше в себе не видел. Я до последнего не верил, что это станет возможным. Мечтайте, родные!», — написал режиссер.

Сценаристом сериала станет Крейг Мейзин («Чернобыль», «Пираты Карибского моря»).

Ранее ожидалось, что пилотную серию снимет Йохан Ренк, известный по работе над сериалом «Чернобыль» (2019).

The Hollywood Reporter предполагает, что выбор Балагова «показывает, что HBO стремится к серьезному драматическому тону адаптации».

Что известно об игре

The Last of Us — компьютерная игра в жанре квеста и экшена с элементами хоррора. Впервые была выпущена в 2013 году эксклюзивно для консоли PlayStation 3.

Действие игры происходит в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединённых Штатов Америки спустя двадцать лет после глобальной пандемии, вызванной опасно мутировавшим грибком кордицепс.

The Last of Us — коммерчески успешная игра: в первую неделю создатели продали более 1,3 миллиона копий игры, а к 2018 году совокупные продажи всех изданий превысили 17 миллионов копий.