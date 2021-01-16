Барнаул -16°C
Читайте нас в соцсетях
Гид по развлечениям Барнаула
Новости
Выберите дату
Вся лента

Режиссер «Последнего богатыря» приступил к съемкам новой картины на Алтае

Кинорежиссер Дмитрий Дьяченко («Последний богатырь: Корень зла», «Последний богатырь», «О чем говорят мужчины») начал снимать на Алтае новую картину под названием «Бешенство».

Кинорежиссер Дмитрий Дьяченко.
Кинорежиссер Дмитрий Дьяченко.
Википедия.

Дмитрия Дьяченко рассказал, что идея картины принадлежит известному хоккеисту Павлу Буре. Точное место съемок не разглашается.

По сюжету, пишет «Российская газета», отец насильно привозит своего сына в охотничий домик в тайге, где он хочет передержать его во время ломки, чтобы избавить от наркотической зависимости.

Но в этот же период в районе начинается эпидемия бешенства диких зверей. Таким образом главный герой оказался в своеобразной западне.

Примечательно, что главную роль в картине играет замечательный актер Алексей Серебряков. Также в картине снимаются Всеволод Володин, Евгений Ткачук, Георгий Дронов.

Фильм снимается при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино. Ожидается его премьера в 2022 году.

Напомним: последняя картина Дмитрия Дьяченко про богатыря собрала в первую неделю в российском прокате около 1 млрд рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка