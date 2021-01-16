Режиссер «Последнего богатыря» приступил к съемкам новой картины на Алтае

Дмитрия Дьяченко рассказал, что идея картины принадлежит известному хоккеисту Павлу Буре. Точное место съемок не разглашается.
По сюжету, пишет «Российская газета», отец насильно привозит своего сына в охотничий домик в тайге, где он хочет передержать его во время ломки, чтобы избавить от наркотической зависимости.
Но в этот же период в районе начинается эпидемия бешенства диких зверей. Таким образом главный герой оказался в своеобразной западне.
Примечательно, что главную роль в картине играет замечательный актер Алексей Серебряков. Также в картине снимаются Всеволод Володин, Евгений Ткачук, Георгий Дронов.
Фильм снимается при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино. Ожидается его премьера в 2022 году.
Напомним: последняя картина Дмитрия Дьяченко про богатыря собрала в первую неделю в российском прокате около 1 млрд рублей.