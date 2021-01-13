Netflix выпустил ролик о своих киноновинках 2021 года. В этом сезоне сервис будет выпускать фильмы каждую неделю. Премьеры представили Галь Гадот, Дуэйн «Скала» Джонсон и Райан Рейнольдс.

Зрителям обещают картины самых разнообразных жанров: вестерны, триллеры, ромкомы, экшн, комедии, супергеройский фильмы и многое другое, пишет «Российская газета».

«Хедлайнером» в этом году станет фантастическая комедия «Не смотри вверх» с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс.

По сюжету двое учёных, узнав, что через полгода на Землю упадёт гигантский метеорит, отправляются в пресс-тур в надежде предупредить мир об опасности, но везде встречают недоверие.

В анонсе подчеркнули, что показали самую малую часть будущих премьер — только с участием мировых звезд, режиссеров и новых талантов.

Так, в ролике показали кусочки из грядущих фильмов «Красное уведомление», «Армия мертвецов» Зака Снайдера, «Малкольм и Мари», «Монстр», «Белый тигр», «Ночные зубы», «Смертельная зона», «Женщина в окне».