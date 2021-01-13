Зрителям обещают картины самых разнообразных жанров: вестерны, триллеры, ромкомы, экшн, комедии, супергеройский фильмы и многое другое, пишет «Российская газета».
«Хедлайнером» в этом году станет фантастическая комедия «Не смотри вверх» с Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс.
По сюжету двое учёных, узнав, что через полгода на Землю упадёт гигантский метеорит, отправляются в пресс-тур в надежде предупредить мир об опасности, но везде встречают недоверие.
В анонсе подчеркнули, что показали самую малую часть будущих премьер — только с участием мировых звезд, режиссеров и новых талантов.
Так, в ролике показали кусочки из грядущих фильмов «Красное уведомление», «Армия мертвецов» Зака Снайдера, «Малкольм и Мари», «Монстр», «Белый тигр», «Ночные зубы», «Смертельная зона», «Женщина в окне».