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Американские кинокритики назвали лучшие фильмы и сериалы «ковидного» года

Американская Ассоциация кинокритиков вещательных компаний огласили победителей ежегодной премии Critics Choice Super Awards 2020, пишет РИА «Новости».

Сериал "Пацаны"
Сериал "Пацаны"
kinopoisk.ru

Лучшим сериалом стал антисупергеройский фильм «Пацаны». Он победил в четырех номинациях — лучший супер-геройский сериал, лучший актер в супергеройском сериале — Энтони Старр, он же — лучший злодей в сериале, лучшая актриса — Ая Кэш.

Действие сериала разворачивается в мире, где существуют супергерои. Именно они являются настоящими звездами. Их все знают и обожают. Но за идеальным фасадом скрывается гораздо более мрачный мир наркотиков и секса, а большинство героев — в жизни не самые приятные люди. Противостоит им отряд, неофициально известный как «Пацаны».

Сериал &quot;Пацаны&quot;
Сериал «Пацаны»
kinopoisk.ru

Помимо «Пацанов», кинокритики в разных номинациях отметили «Викингов», «Страну Лавкрафта», «Мандалорца», «Сверхъестественное» и «Коня БоДжека».

Лучшей супергеройской картиной стала «Бессмертная гвардия» с Шарлиз Терон.

На протяжении веков отряд бессмертных воинов из разных эпох сражается со злом во имя человечества. Но в современном мире им приходится скрываться. Но к бывшему агенту ЦРУ все равно попадают видеодоказательства их бессмертия. Пока он продаёт их амбициозному главе фармацевтического концерна, воины узнают о существовании новой бессмертной.

Лучшим хоррором признана картина «Человек-невидимка», лучшим анимационным проектом — «Душа» студии Pixar, лучшим фантастическим фильмом — «Зависнуть в Палм-Спрингс», экшном — «Пятеро одной крови».

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