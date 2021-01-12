Американские кинокритики назвали лучшие фильмы и сериалы «ковидного» года

Лучшим сериалом стал антисупергеройский фильм «Пацаны». Он победил в четырех номинациях — лучший супер-геройский сериал, лучший актер в супергеройском сериале — Энтони Старр, он же — лучший злодей в сериале, лучшая актриса — Ая Кэш.

Действие сериала разворачивается в мире, где существуют супергерои. Именно они являются настоящими звездами. Их все знают и обожают. Но за идеальным фасадом скрывается гораздо более мрачный мир наркотиков и секса, а большинство героев — в жизни не самые приятные люди. Противостоит им отряд, неофициально известный как «Пацаны».

Сериал «Пацаны» kinopoisk.ru

Помимо «Пацанов», кинокритики в разных номинациях отметили «Викингов», «Страну Лавкрафта», «Мандалорца», «Сверхъестественное» и «Коня БоДжека».

Лучшей супергеройской картиной стала «Бессмертная гвардия» с Шарлиз Терон.

На протяжении веков отряд бессмертных воинов из разных эпох сражается со злом во имя человечества. Но в современном мире им приходится скрываться. Но к бывшему агенту ЦРУ все равно попадают видеодоказательства их бессмертия. Пока он продаёт их амбициозному главе фармацевтического концерна, воины узнают о существовании новой бессмертной.

Лучшим хоррором признана картина «Человек-невидимка», лучшим анимационным проектом — «Душа» студии Pixar, лучшим фантастическим фильмом — «Зависнуть в Палм-Спрингс», экшном — «Пятеро одной крови».