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Познер и Ургант открыли для себя Японию и расскажут зрителям об уникальности их нации

На «Первом канале» вышел новый фильм Владимира Познера и Ивана Урганта из их цикла путешествий по миру. В этот раз телеведущие отправились в Японию, где поближе познакомились с местной культурой.

Владимир Познер и Иван Ургант открывают Японию. Кадр из трейлера фильма
Владимир Познер и Иван Ургант открывают Японию. Кадр из трейлера фильма
Кадр из трейлера youtube.com

Авторы программы отметили, что японцы не похожи ни на одну нацию мира, а страна, которая на 300 лет была закрыта от иностранцев, до сих пор живет традициями.

«Можно ли до конца понять Японию и японский менталитет? Вероятно, нет. Как невозможно увидеть пятнадцатый камень в знаменитом саду камней Храма Реан-дзи. Но, чтобы хотя бы приблизиться к заветной цели, недостаточно изучить историю, культурные традиции Страны восходящего солнца, философию, необходимо посмотреть на мир глазами японцев, чья манера понимать вещи коренным образом отличается от общепринятой в западном мире. Японцы всегда и во всем стремятся увидеть невидимое, услышать неслышимое, постичь души окружающих предметов», — говорится в аннотации «Первого канала».

11 января на телеканале вышел вышла первая серия о путешествии Познера и Урганта под названием «Островитяне».

В ней ведущие освоили науку надевания кимоно и побывали в мастерской, где расписывают ткани. Также они поближе познакомились с гейшами и узнали, почему театр Кабуки называют душой Японии.

Серии о стране восходящего солнца будут выходить ежедневно по будням, в 23:30 на «Первом канале».

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