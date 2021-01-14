Стал известен сюжет нового сериала «Властелин колец»

Amazon обнародовал сюжет будущего сериала «Властелин колец». В нем будут рассказываться события, которые произошли до оригинальных трилогий «Властелин колец» и «Хоббит» Питера Джексона.

В шоу покажут легенду Второй эпохи истории Средиземья, которые происходили за 3 тыс. лет до обнаружения Кольца Всевластья, вокруг которого развивались события во «Властелине колец», пишет РБК.

Во Вторую эпоху в Средиземье возникло и угасло государство Нуменор, между эльфами и Сауроном шли постоянные войны, а также было создано и утрачено Кольцо Всевластья.

Уточняется, что в фильме будут присутствовать знакомые по предшествующим трилогиям герои. Например, эльфийская владычица Галадриель в исполнении Морфидд Кларк.

«От самых мрачных глубин в Туманных горах до величественных лесов эльфийского королевства Линдон, захватывающего дух островного королевства Нуменор и самых дальних уголков мира — эти царства и персонажи понесут наследие, которое будет жить еще долгие годы», — говорится в синопсисе.

Что известно о сериале

Amazon приобрела права на экранизацию романа Джона Рональда Роуэла Толкина «Властелин колец» за 250 млн долларов в 2017 году. На проект выделили рекордные 1 млрд долларов, сразу присвоив телесериалу статус самого дорогого в истории.

Шоураннерами и главными сценаристами сериала стали Патрик Маккей и Джон Д. Пейн — они же написали сценарий «Игры Престолов».

Основной локацией сериала будет Новая Зеландия, где снимались трилогии Питера Джексона.

Дата премьеры пока неизвестна, но создатели надеются выпустить первый сезон из 20 эпизодов уже в 2021 году. Уточняется, что после этого Amazon сразу же приступит к производству второго сезона.