9 главных культурных событий 2020 года по версии «Афиши»

До ковида: первый концерт в «Титов-Арене»
14 февраля во Дворце спорта «Титов-Арена» прошел первый большой концерт. Площадку ждало серьезное испытание: выступление звезд 90-х, которые неизменно собирают полные залы. Несмотря на то, что скептики пророчили шоу провал (из-за якобы не полной готовности объекта), все прошло успешно и без ЧП.
«Ого, как много народа! Как будто стоим за лекарством от коронавируса», — шутили барнаульцы в очереди на концерт. Тогда, в феврале, это было еще смешно.
Зал рыдал: премьера фильма Бедарева и Сухановой
19 февраля в кинотеатре «Мир» прошел спецпоказ российского фильма «Счастье в конверте». Сценарий к нему написал барнаулец Евгений Бедарев, а режиссером стала звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Светлана Суханова, которая тоже родилась на Алтае.
«Счастье в конверте» — это три новеллы о жизни простых людей. Кино получилось очень душевным. Настолько, что после показа зрители выходили в слезах.
Это были «Пытки»: первый политический спектакль в Барнауле
26 февраля в «Крепостном театре» показали спектакль «Пытки». В его основе — документальные материалы и интервью участников «Пензенского дела», молодых людей, которых обвинили в создании террористического сообщества. В частности, там описываются пытки, с помощью которых из обвиняемых «выбивали» признательные показания.
«А ОМОН будет?» — эта шутка перед спектаклем звучала из каждого угла. Но никто особо не смеялся. Премьера прошла в заметном напряжении, а обсуждение длилось дольше самого показа.
«Online» онлайн: вербатим в театре кукол «Сказка»
22 мая в Барнауле впервые показали онлайн не архивный, а премьерный спектакль. Так из-за начавшейся в России пандемии пришлось поступить театру кукол «Сказка».
Вербатим-спектакль «Online» в «Сказке» поставил питерский режиссер Роман Бокланов. Он рассказывает историю девушки, которая пытается стать популярным блогером. Премьера состоялась в прямом эфире в социальных сетях, а во время показа зрители могли переписываться с главной героиней. Ничего подобного в Барнауле до этого не было.
Искусство на рынке: первая выставка в новом «Старом Базаре»
Летом в открывшемся после реконструкции «Старом базаре» устроили первую выставку. 26 июля полсотни молодых барнаульских художников и фотографов разместили свои работы в витринах обновленного здания с эффектной подсветкой.
Выставка работала два месяца и была весьма актуальной, учитывая, что галереи из-за пандемии были закрыты.
Гулять так гулять: бум городских онлайн-экскурсий
Историк Данил Дегтярев, который вот уже 20 лет исследует Барнаул, в этом году умудрился провести экскурсии для десятка тысяч зрителей — стоило только перейти в онлайн.
Все лето Данил записывал видео и публиковал в сети. Он раскрыл тайны Алтайской железной дороги и женского монастыря, прогулялся по «барнаульской Венеции» и тоннелю 1914 года, устроил приключение в «пивоварских джунглях», и это еще не все. Барнаульцы были в восторге.
Господа, к нам едет режиссер: Хабенский и театр драмы
8 октября стало известно, что актер и режиссер Константин Хабенский придет в Барнаул и поставит в театре драмы спектакль «Интуиция». А еще он сыграет в этой постановке. И идея пьесы — тоже его.
Пьесу Хабенский написал специально для нашего театра, вместе с писателем и публицистом Александром Цыпкиным. «Интуиция» будет состоять из «подслушанных» монологов людей, которые только что умерли и попали на тот свет. Репетиции начнутся в марте.
10 номинаций! Музыкальный театр претендует на «Маску»
20 ноября потрясающую новость принес нам Алтайский музыкальный театр: мюзикл «Капитанская дочка» получил сразу десять номинаций на «Золотую маску». Впервые в своей истории «Музкомедия» поборется за главную театральную премию страны.
«Капитанская дочка» — красивый мюзикл с множеством батальных сцен и невероятными костюмами. Весной театр отправится с его показом на фестиваль в Москву.
Возвращение Золотаря: бывший главреж снова в «Драме»
8 декабря в Барнаул вернулся Владимир Золотарь — бывший главный режиссер театра драмы, автор золотомасочных спектаклей «Собачье сердце» и «Войцек».
Золотарь покинул Алтайский край в 2008 году из-за разногласий с местной властью. Еще пару лет назад режиссер говорил, что не планирует возвращаться, но изменил свое решение. В марте, к 100-летнему юбилею театра, он представит в «Драме» спектакль по пьесе Фернана Кроммелинка «Холодно и горячо, или идея господина Дома».
Факт
В 2020 году из-за пандемии коронавируса концертные залы и театры Алтайского края потеряли 45 млн рублей. Зрительский поток сократился почти на треть.