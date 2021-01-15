9 главных культурных событий 2020 года по версии «Афиши»

Девять главных, или всего — девять? Да, 2020 год не очень-то баловал нас культурными событиями. Но « Афиша » все же вспомнила кое-что, что он оставит после себя, кроме ковида.

До ковида: первый концерт в «Титов-Арене»

14 февраля во Дворце спорта «Титов-Арена» прошел первый большой концерт. Площадку ждало серьезное испытание: выступление звезд 90-х, которые неизменно собирают полные залы. Несмотря на то, что скептики пророчили шоу провал (из-за якобы не полной готовности объекта), все прошло успешно и без ЧП.

Во Дворце спорта прошел первый большой концерт Дмитрий Лямзин Во Дворце спорта прошел первый большой концерт Дмитрий Лямзин Во Дворце спорта прошел первый большой концерт Дмитрий Лямзин Во Дворце спорта прошел первый большой концерт Дмитрий Лямзин Во Дворце спорта прошел первый большой концерт Дмитрий Лямзин Во Дворце спорта прошел первый большой концерт Дмитрий Лямзин Во Дворце спорта прошел первый большой концерт Дмитрий Лямзин Во Дворце спорта прошел первый большой концерт Дмитрий Лямзин Во Дворце спорта прошел первый большой концерт Дмитрий Лямзин

«Ого, как много народа! Как будто стоим за лекарством от коронавируса», — шутили барнаульцы в очереди на концерт. Тогда, в феврале, это было еще смешно.

Зал рыдал: премьера фильма Бедарева и Сухановой

19 февраля в кинотеатре «Мир» прошел спецпоказ российского фильма «Счастье в конверте». Сценарий к нему написал барнаулец Евгений Бедарев, а режиссером стала звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Светлана Суханова, которая тоже родилась на Алтае.

Спецпоказ фильма «Счастье в конверте» altapress.ru

«Счастье в конверте» — это три новеллы о жизни простых людей. Кино получилось очень душевным. Настолько, что после показа зрители выходили в слезах.

Это были «Пытки»: первый политический спектакль в Барнауле

26 февраля в «Крепостном театре» показали спектакль «Пытки». В его основе — документальные материалы и интервью участников «Пензенского дела», молодых людей, которых обвинили в создании террористического сообщества. В частности, там описываются пытки, с помощью которых из обвиняемых «выбивали» признательные показания.

Спектакль «Пытки» в Крепостном театре Анна Зайкова Спектакль «Пытки» в Крепостном театре Анна Зайкова Спектакль «Пытки» в Крепостном театре Анна Зайкова

«А ОМОН будет?» — эта шутка перед спектаклем звучала из каждого угла. Но никто особо не смеялся. Премьера прошла в заметном напряжении, а обсуждение длилось дольше самого показа.

«Online» онлайн: вербатим в театре кукол «Сказка»

22 мая в Барнауле впервые показали онлайн не архивный, а премьерный спектакль. Так из-за начавшейся в России пандемии пришлось поступить театру кукол «Сказка».

Спектакль Online в театре кукол altapress.ru Спектакль Online в театре кукол «Сказка» Анна Зайкова Спектакль Online в театре кукол «Сказка» Анна Зайкова

Вербатим-спектакль «Online» в «Сказке» поставил питерский режиссер Роман Бокланов. Он рассказывает историю девушки, которая пытается стать популярным блогером. Премьера состоялась в прямом эфире в социальных сетях, а во время показа зрители могли переписываться с главной героиней. Ничего подобного в Барнауле до этого не было.

Искусство на рынке: первая выставка в новом «Старом Базаре»

Летом в открывшемся после реконструкции «Старом базаре» устроили первую выставку. 26 июля полсотни молодых барнаульских художников и фотографов разместили свои работы в витринах обновленного здания с эффектной подсветкой.

Выставка на Старом базаре. Дарья Хижняк Выставка на Старом базаре. Дарья Хижняк

Выставка работала два месяца и была весьма актуальной, учитывая, что галереи из-за пандемии были закрыты.

Гулять так гулять: бум городских онлайн-экскурсий

Историк Данил Дегтярев, который вот уже 20 лет исследует Барнаул, в этом году умудрился провести экскурсии для десятка тысяч зрителей — стоило только перейти в онлайн.

Данил Дегтярев. Ирина Пергаева.

Все лето Данил записывал видео и публиковал в сети. Он раскрыл тайны Алтайской железной дороги и женского монастыря, прогулялся по «барнаульской Венеции» и тоннелю 1914 года, устроил приключение в «пивоварских джунглях», и это еще не все. Барнаульцы были в восторге.

Господа , к нам едет режиссер: Хабенский и театр драмы

8 октября стало известно, что актер и режиссер Константин Хабенский придет в Барнаул и поставит в театре драмы спектакль «Интуиция». А еще он сыграет в этой постановке. И идея пьесы — тоже его.

Константин Хабенский. ССО

Пьесу Хабенский написал специально для нашего театра, вместе с писателем и публицистом Александром Цыпкиным. «Интуиция» будет состоять из «подслушанных» монологов людей, которые только что умерли и попали на тот свет. Репетиции начнутся в марте.

10 номинаций! Музыкальный театр претендует на «Маску»

20 ноября потрясающую новость принес нам Алтайский музыкальный театр: мюзикл «Капитанская дочка» получил сразу десять номинаций на «Золотую маску». Впервые в своей истории «Музкомедия» поборется за главную театральную премию страны.

Мюзикл «капитанская дочка». Анна Зайкова. Мюзикл «капитанская дочка». Анна Зайкова. Мюзикл «капитанская дочка». Анна Зайкова. Мюзикл «капитанская дочка». Анна Зайкова. Мюзикл «капитанская дочка». Анна Зайкова.

«Капитанская дочка» — красивый мюзикл с множеством батальных сцен и невероятными костюмами. Весной театр отправится с его показом на фестиваль в Москву.

Возвращение Золотаря: бывший главреж снова в «Драме»

8 декабря в Барнаул вернулся Владимир Золотарь — бывший главный режиссер театра драмы, автор золотомасочных спектаклей «Собачье сердце» и «Войцек».

Режиссер Владимир Золотарь вернулся в Барнаул Дмитрий Лямзин

Золотарь покинул Алтайский край в 2008 году из-за разногласий с местной властью. Еще пару лет назад режиссер говорил, что не планирует возвращаться, но изменил свое решение. В марте, к 100-летнему юбилею театра, он представит в «Драме» спектакль по пьесе Фернана Кроммелинка «Холодно и горячо, или идея господина Дома».