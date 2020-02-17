Вышли на дискач. Как Дворец спорта в Барнауле проверили на прочность разогретой толпой и задымлением

Как все начиналось
Хотя Дворец спорта для зрителей открыли за полтора часа до начала концерта, наплыв людей пришелся на 19.00, когда звезды уже должны были выходить на сцену.
К этой минуте подъехать к «Титов-Арене» было невозможно — все маленькие улочки вокруг ледового комплекса были наглухо забиты припаркованными автомобилями, мест катастрофически не хватало. Людям приходилось бросать машины где придется и идти до арены пешком.
За полчаса до начала шоу у ко входу во Дворец было не пробиться — три огромные людские очереди извивались и заканчивались где-то на проспекте Социалистическом.
К тому, что придется подождать, собравшиеся относились спокойно и с юмором. «Ого, как много народа! — заявил какой-то паренек. — Как будто стоим за лекарством от коронавирусом». Люди вокруг заулыбались.
Благо и очередь двигалась быстро — пять минут, и мы внутри.
Как все было организовано
Минусы
Постоять пришлось и в фойе. Во Дворце хоть и работали два гардероба, но их было явно недостаточно. Гардеробщицы не успевали всех обслужить, люди, мечтающие уже быстрее пройти на танцпол, заметно нервничали.
Не хватало и банальных указателей, где можно раздеться. Те, кто оказались в «Титов-Арене» впервые, в неразберихе метались по фойе.
Перед самым началом концерта образовалась «пробка» и у танцпола. Контролеры не успевали проверять билеты у снующих туда-сюда зрителей, наплыв толпы от этого только увеличивался.
Любители селфи и сторис в Instagram оказались наверняка разочарованы. С интернетом в ледовом дворце во время концерта была беда. Периодически пропадала даже мобильная связь.
Плюсы
Двух кафе, которые работают в «Титов-Арене» на каждом хоккейном матче, оказалось вполне достаточно — очередей здесь не наблюдалось. Столиков и лавочек хватало всем.
Не было гигантских столпотворений и в туалетах. Руководство Дворца настаивает: количество уборных отвечает выдвигаемым стандартам. Летом, когда начнется хоккейное межсезонье и в «Титов-Арене» воцариться покой, обещают добавить еще одну дамскую комнату.
Температура воздуха на ледовой арене на удивление была вполне комфортной. Те, кто не смог раздеться в гардеробах, снимали верхнюю одежду, складывая ее на борта «коробки». В помещении на протяжении всех трех часов было свежо.
Что было интересного на концерте
Началась дискотека с 40-минутным опозданием, что вполне оправданно, учитывая огромные очереди. Первой на разогрев вышла группа «Турбомода». Толпа вроде и старалась подпевать, но все равно чувствовалась некая вялость.
Гораздо живее публика восприняла солисток «Стрелок», которых представили как «золотой состав». Из семи девчонок, которые в 1990-е взрывали танцполы, в Барнаул приехали трое — Гера, Марго и Кэтт.
Под песню «Красавчик» они вытащили на сцену какого-то мужика и позаигрывали с ним:
— Вы — Сергей?
— Я — Константин.
— Ну почти угадала. Вы завхоз?
— Да.
— Мне пора на битву экстрасенсов! Вы женаты?
— Да.
— До свидания, Константин.
С таким же диким воодушевлением толпа встретила и «Фактор-2». Солист Илья Подстрелов, который за прошедшие годы как будто и не изменился, много общался с публикой, шутил и пел вживую, явно кайфуя от этого.
Кстати, нецензурные слова, которых в его композициях присуствует немало, он не произносил — их хором «допевали» зрители.
Завершать концерт выпало «Динамиту». Вот тут-то произошло то, чего никто не ожидал. Во Дворце прозвучали предупреждения о задымлении. Некоторые люди начали быстро выходить с танцпола. Они стояли в фойе, ожидая хоть каких-то пояснений. Паники при этом не было, просто недоумение.
Позже выяснилось, кто-то решил покурить в туалете, пожарная сигнализация на это среагировала. Нерадивый курильщик испортил все впечатление от концерта. Единственное, что успокаивает — система оповещения в «Титов-Арене» есть, и она исправно работает.
Какие еще будут концерты
В календаре на 2020 год у «Титов-Арене» запланировано достаточно много концертов: 25 февраля здесь выступят рэперы НammAli&Navai, 7 марта — «Руки Вверх», 25 марта — Ирина Аллегрова.
На апрель уже заявлен концерт Ани Лорак.
Осенью в барнаульском Дворце спорта выступит популярная сейчас певица Zivert. А летом приедет цирк, в программе которого могут выступить знаменитые братья Запашные.