Вышли на дискач. Как Дворец спорта в Барнауле проверили на прочность разогретой толпой и задымлением

14 февраля в барнаульском Дворце спорта «Титов-Арена» впервые прошел масштабный концерт. Ледовую площадку ждало серьезное испытание — выступление звезд 90-х годов, которые неизменно собирают по стране тысячи поклонников. Не смотря на то, что до начала шоу некоторые скептики пророчили ему провал из-за якобы не полной готовности объекта к таким мероприятиям, все прошло успешно. Смазали впечатление только сигналы о задымлении, они повергли людей в ступор.

Как все начиналось

Хотя Дворец спорта для зрителей открыли за полтора часа до начала концерта, наплыв людей пришелся на 19.00, когда звезды уже должны были выходить на сцену.

К этой минуте подъехать к «Титов-Арене» было невозможно — все маленькие улочки вокруг ледового комплекса были наглухо забиты припаркованными автомобилями, мест катастрофически не хватало. Людям приходилось бросать машины где придется и идти до арены пешком.

Во Дворце спорта прошел первый большой концерт Дмитрий Лямзин

За полчаса до начала шоу у ко входу во Дворец было не пробиться — три огромные людские очереди извивались и заканчивались где-то на проспекте Социалистическом.

К тому, что придется подождать, собравшиеся относились спокойно и с юмором. «Ого, как много народа! — заявил какой-то паренек. — Как будто стоим за лекарством от коронавирусом». Люди вокруг заулыбались.

Благо и очередь двигалась быстро — пять минут, и мы внутри.

Как все было организовано

Минусы

Постоять пришлось и в фойе. Во Дворце хоть и работали два гардероба, но их было явно недостаточно. Гардеробщицы не успевали всех обслужить, люди, мечтающие уже быстрее пройти на танцпол, заметно нервничали.

Во Дворце спорта прошел первый большой концерт Дмитрий Лямзин

Не хватало и банальных указателей, где можно раздеться. Те, кто оказались в «Титов-Арене» впервые, в неразберихе метались по фойе.

Перед самым началом концерта образовалась «пробка» и у танцпола. Контролеры не успевали проверять билеты у снующих туда-сюда зрителей, наплыв толпы от этого только увеличивался.

Во Дворце спорта прошел первый большой концерт Дмитрий Лямзин

Любители селфи и сторис в Instagram оказались наверняка разочарованы. С интернетом в ледовом дворце во время концерта была беда. Периодически пропадала даже мобильная связь.

Плюсы

Двух кафе, которые работают в «Титов-Арене» на каждом хоккейном матче, оказалось вполне достаточно — очередей здесь не наблюдалось. Столиков и лавочек хватало всем.

Во Дворце спорта прошел первый большой концерт Дмитрий Лямзин

Не было гигантских столпотворений и в туалетах. Руководство Дворца настаивает: количество уборных отвечает выдвигаемым стандартам. Летом, когда начнется хоккейное межсезонье и в «Титов-Арене» воцариться покой, обещают добавить еще одну дамскую комнату.

Температура воздуха на ледовой арене на удивление была вполне комфортной. Те, кто не смог раздеться в гардеробах, снимали верхнюю одежду, складывая ее на борта «коробки». В помещении на протяжении всех трех часов было свежо.

Что было интересного на концерте

Началась дискотека с 40-минутным опозданием, что вполне оправданно, учитывая огромные очереди. Первой на разогрев вышла группа «Турбомода». Толпа вроде и старалась подпевать, но все равно чувствовалась некая вялость.

Гораздо живее публика восприняла солисток «Стрелок», которых представили как «золотой состав». Из семи девчонок, которые в 1990-е взрывали танцполы, в Барнаул приехали трое — Гера, Марго и Кэтт.

Во Дворце спорта прошел первый большой концерт Дмитрий Лямзин

Под песню «Красавчик» они вытащили на сцену какого-то мужика и позаигрывали с ним:

— Вы — Сергей? — Я — Константин. — Ну почти угадала. Вы завхоз? — Да. — Мне пора на битву экстрасенсов! Вы женаты? — Да. — До свидания, Константин.

С таким же диким воодушевлением толпа встретила и «Фактор-2». Солист Илья Подстрелов, который за прошедшие годы как будто и не изменился, много общался с публикой, шутил и пел вживую, явно кайфуя от этого.

Кстати, нецензурные слова, которых в его композициях присуствует немало, он не произносил — их хором «допевали» зрители.

Завершать концерт выпало «Динамиту». Вот тут-то произошло то, чего никто не ожидал. Во Дворце прозвучали предупреждения о задымлении. Некоторые люди начали быстро выходить с танцпола. Они стояли в фойе, ожидая хоть каких-то пояснений. Паники при этом не было, просто недоумение.

Позже выяснилось, кто-то решил покурить в туалете, пожарная сигнализация на это среагировала. Нерадивый курильщик испортил все впечатление от концерта. Единственное, что успокаивает — система оповещения в «Титов-Арене» есть, и она исправно работает.

Какие еще будут концерты

В календаре на 2020 год у «Титов-Арене» запланировано достаточно много концертов: 25 февраля здесь выступят рэперы НammAli&Navai, 7 марта — «Руки Вверх», 25 марта — Ирина Аллегрова.

Во Дворце спорта прошел первый большой концерт Дмитрий Лямзин

На апрель уже заявлен концерт Ани Лорак.

Осенью в барнаульском Дворце спорта выступит популярная сейчас певица Zivert. А летом приедет цирк, в программе которого могут выступить знаменитые братья Запашные.