Круче, чем в «Ведьмаке»: сибирский профессор показал, как звучало Средневековье

В Барнауле в краевой филармонии выступил уникальный новосибирский ансамбль Insula Magica. На лютне, теорбе, колесной лире и других необычных инструментах музыканты исполнили сочинения композиторов Средневековья и Ренессанса. Руководитель ансамбля, профессор, заслуженный артист России Аркадий Бурханов рассказал перед концертом altapress.ru, сложно ли достать такие инструменты, кто уничтожил последних кобзарей и как в палате Ивана Грозного оказался клавесин.

С чем приехали

— Мы привезли конкурсную программу, с которой выступали на телеканале «Культура» (в музыкальном проекте «Квартет 4×4». — Прим. ред.). Там мы оказались в числе призеров. Награда стала серьезной оценкой творчества, итогом многолетней работы ансамбля.

Мы приехали впятером, с солисткой Еленой Кондратовой. А так у нас есть целая вокальная группа.

Какие инструменты привезли

— У нас один из наборов инструментов, который широко использовали в эпоху Ренессанса, с большим количеством духовых.

Это прототипы регистров органа, от которых произошли его звуки, о чем не все органисты знают. Это раушпфайф, ранкет, из наиболее понятных — волынка. У нас есть колесная лира, готическая арфа, итальянский спинет XVI века.

Когда мы играем музыку барокко, тоже стараемся приблизиться к оригинальному звучанию, в том числе с помощью инструментов. В частности, я привез свою теорбу — басовую итальянскую лютню, которая не имеет аналогов. Это единственный инструмент в России таких размеров. Сделал мне его шведский мастер.

У нас много старинных ударных инструментов с Востока, на которых играли в Средневековье, — мы это знаем по гравюрам того времени.

Есть гитары, мандолины, сопрановая лютня, или барочная мандолина, которой владеет Сергей Адаменко. Он у нас еще и мастер, сделал много русских старинных инструментов — от гуслей до колесных лир. Кстати, русские гусли являются ближайшим родственником средневекового псалтерия.

Всего у нас больше 50 копий старинных и этнических инструментов.

О репертуаре

— Мы играем мелодии, под которые танцевали в деревнях. Их же могли исполнить и на балу какого-нибудь короля.

Я буду исполнять на теорбе музыку Йоханнеса Капсбергера, который был сыном дипломата, объехал всю Европу, играл для знатных вельмож и королей.

Есть у нас в репертуаре музыка анонимных авторов — это произведения из знаменитой «Красной книги» XIV века (сборник песен Средневековья, один из самых ценных манускриптов, в котором сохранились десять музыкальных сочинений на один-три голоса. — Прим. ред.) из каталонского монастыря Монсеррат.

«Съезд расстрелянных кобзарей»

— Такие старинные инструменты, как смычковая ротта или колесная лира, сейчас распространены у скандинавов и французов. И они всегда были на Руси и в Малороссии.

Но в 30-е годы в Харькове случилась печальная история, так называемый Конгресс расстрелянных кобзарей и лирников, когда всех музыкантов — носителей народной культуры погрузили в поезд и уничтожили.

Сейчас многие говорят, что это якобы фейк. Но факт в том, что были кобзари (украинские народные певцы. — Прим. ред.) и лирники, а потом их не стало.

Эту культуру мы сейчас по крупицам, оставшимся в Европе, восстанавливаем.

О призрачных культурных границах

— Раньше жестких границ не было. Страны сменялись, люди кочевали. Все культурные слои пересекались.

У нас была такая дискуссия с художественным руководителем телеканала «Культура». Он спросил: «Почему вы на гуслях играете французские танцы XVI века?» В ответ мы рассказали историю.

Как-то мы приехали на крупнейший средневековый фестиваль в Швецию, на остров Готланд. Гуляли по старым улицам и вдруг видим на стене табличку «Русский переулок».

Мы стали узнавать у местных, что это такое. Оказалось, что с XVI века здесь жили новгородские купцы, которые торговали с Ганзой — крупнейшим политическим и экономическим европейским союзом.

Этот маленький факт подтверждает то, что раньше люди перемещались по странам достаточно свободно. И не только купцы или дипломаты, но и музыканты, которые посещали разные посольства, обменивались инструментами и культурными ценностями.

Например, мы точно знаем, что в палатах у Ивана Грозного стояли клавесины и органы, привезенные в дар европейскими послами. И такой обмен прослеживается во многих странах.

О «добыче» инструментов

— Была у нас история с большими клавесинами. Мы не могли их вывезти из Голландии, потому что нужно было заплатить пошлину, а лишних денег не было. Пришлось разбирать и перевозить по частям. Это была не контрабанда, конечно, просто пришлось таким образом избегать дополнительных расходов.

Вот эту готическую арфу сделал наш друг Степан Тихоненко из украинского Ужгорода. Вывозить инструменты из Украины тоже проблематично. Нужно ехать в Киев, оформлять огромное количество бумаг, доказывающих, что это не исторический инструмент, что он принадлежит такому-то мастеру, что он нам его передает… В конце концов, проходя таможню, я просто пронес эту арфу, и никто не спросил документы на нее.

Ансамбль Insula Magica готовится к концерту в Барнауле Анна Зайкова

Прошлым летом волынку и колесную лиру мне ремонтировал мастер, который живет в маленьком немецком городе, недалеко от Франкфурта-на-Майне. Понимаете, волынка — очень громкий инструмент, и заниматься им в большом городе, в каком-нибудь многоэтажном здании достаточно проблематично. Поэтому мастера селятся в глуши, и их сложно найти.

Сколько стоят инструменты

— Как правило, копия старинного инструмента стоит немного дороже, чем его современный аналог. Потому что такие инструменты делаются по особой технологии и индивидуально для каждого музыканта. Самые дорогие в нашей коллекции — колесная лира и теорба.

По данным из открытых источников, в популярном магазине music-hummer.ru русская колесная лира стоит 32 тыс. рублей, европейская — 50 тыс. рублей. Теорбу altapress.ru нашел только в магазине «Аудио. Беру». В продаже было два экземпляра за 61 тыс. рублей и 138 тыс. рублей.

Сегодня ни один мастер не будет делать инструмент, не адресованный какому-либо исполнителю. Человек сам должен прийти и сказать: сделай мне такого-то размера, такого-то строя.

Например, если говорить про лютню, то ее размеры зависят от размеров рук, расстояний между пальцами. В музее однажды видел огромную лютню — если бы мне сделали такую же, я бы не смог на ней сыграть.

Как играют старинную музыку

— Для нас большую роль играют музыкальные инструменты и старинные записи, они диктуют правила игры.

Часто мы играем по табулатурам — это система записи музыки, которая фиксирует не высоту, как в нотных записях, а местоположение звука на инструменте. Существует несколько систем — когда пишут и вверх ногами, и с буквами, и с цифрами, все это надо научиться расшифровывать.

Еще будучи студентом, я понял, что, когда играю старинный танец по современным нотам, получается одно. А когда беру лютню и играю тот же самый танец по табулатурам — возникает совершенно иная музыка и по темпу, и по характеру.

Ансамбль Insula Magica готовится к концерту в Барнауле Анна Зайкова

Кто-то может сказать, что он любит доклассическую музыку, но будет играть ее на современных инструментах, потому что они совершенны. А кто играет на копиях старинных, скажет, что нет, вот она, подлинная ранняя музыка. И, судя по нашим концертам, у таких мелодий тоже есть свои поклонники.

Что известно о коллективе Insula Magica

Ансамбль Insula Magica создан в 1981 году студентами Новосибирской консерватории, которые были увлечены идеей воссоздания подлинного звучания старинной музыки. Квартет стал знаменит после музыкального шоу на телеканале «Россия — Культура».

В репертуаре ансамбля — светская и духовная музыка западноевропейского Средневековья, Ренессанса и Барокко, древнерусские песнопения, канты эпохи Петра I и российские песни XVIII века.

Музыкантами собрана богатая коллекция копий старинных инструментов, исторических костюмов, уникального нотного материала. Артисты сотрудничают с целым рядом профессоров Западной Европы, осваивают технику игры на аутентичных инструментах, последовательно возрождают стили раннего вокала. Участники квартета проходили стажировку в Италии, Англии, Швеции, Австрии.