Как обновленный Дворец спорта в Барнауле готовится к первому грандиозному концерту

14 февраля, в День всех влюбленных, в барнаульском Дворце спорта «Титов-Арена» пройдет первый большой концерт. Испытание предстоит серьезное — здесь выступят поп-исполнители 90-х, которые неизменно собирают полные залы. Как изменилась главная хоккейная площадка Алтайского края к этому событию, читайте в нашем разборе.

Как трансформируют арену

Работы на хоккейной площадке «Титов-Арены» начались в ночь на 14 февраля. Первое, что сделали — сняли часть акриловых ограждений, которые во время матчей защищают зрителей от летящих в их сторону шайб. На концерте они в принципе не нужны. Без них обзор со стороны зрительских трибун у зрителей будет лучше.

Сама «коробка» будет трансформирована в танцпол. Зайти сюда можно будет с нескольких сторон — каждый проход по четыре метра.

По словам Евгения Якунина, генеральный директора «Титов-Арены», лед топить для такого мероприятия слишком затратно и не целесообразно. Его на этот случай застилают специальным цементно-стружечным покрытием, главная особенность которого — негорючесть.

Полностью укрыть лед работники Дворца в первый раз смогли за пять часов, с опытом, признается Евгений Якунин, делать это можно будет гораздо быстрее.

В полдень 14 февраля на площадке уже установили сцену, начали монтировать световое и звуковое оборудование.

Где разместятся зрители

Сейчас в «Титов-Арене» насчитывается порядка 4,2 тыс. посадочных мест. Все они разбиты по секторам, у каждого кресла — порядковый номер. Чтобы зрители не заблудились, в фойе и на арене имеются специальные указатели.

Разбивка по местам и секторам во Дворце была сделана еще в октябре, тогда же и стартовали продажи билетов на концерты.

Что будет с билетами на хоккей? Есть вероятность, что в скором времени купить билет с конкретным местом смогут и поклонники хоккейного клуба «Динамо-Алтай». Сейчас они могут приобрести лишь входной билет на матч и сесть на любое свободное место. Многие болельщики считают такую систему неудобной. Не исключено, что все изменится уже к матчам плей-офф, которые стартуют весной. Окончательное решение по этому поводу будет принимать руководство клуба.

Предварительно известно, что на дискотеку 90-х придет около 4 тыс. человек. 2 тыс. зрителей купили билеты на танцоп, примерно столько же — на трибуны.

К наплыву такого количества людей «Титов-Арена» готова полностью. На решающих матчах международного турнира Student Hockey Challenge, который проходил здесь в сентябре, зрителей было даже больше.

В Барнауле проходит международный турнир Student Hockey Challenge-2019 altapress.ru

Где будут гримерки

Разместить артистов планируют на первом этаже трибунных помещений. Для них специально подготовили две отдельные гримерки. Эти помещения еще в бытность прежней истории Дворца всегда занимали гастролеры. Традицию решили не менять.

Для хоккеистов в подвальной части «Титов-Арене» сейчас готовят новые просторные раздевалки.

Будет ли комфортно в помещении

В обычные дни температура воздуха в «Титов-Арене» составляет +10 градусов. Этот показатель считается оптимальным для проведения тренировок.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

На время хоккейных матче во дворце теплеет до +15−17. Для этого включаются тепловые пушки. Во время концерта температуру доведут до 20 градусов.

Для тех, кто захочет снять верхнюю одежду, будут работать два гардероба. Обслужить здесь могут примерно 1,6 тыс. человек.

Как можно будет пройти на концерт

Как и во время хоккейных матчей, вход во Дворец будет организован со стороны пр. Социалистический. По правилам безопасности здесь будут пункты досмотра.

К двум рамкам металлоискателей, которые имеются в «Титов-Арене», организаторы добавят еще одну — это позволит разгрузить очереди у входа.

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

Но в любом случае, приезжать на такие концерты лучше заранее — 14 февраля Дворец для зрителей будет открыт уже в 17.30. До начала шоу посетители могут скоротать время в кафе.

Как обстоят дела с безопасностью

Вопросы безопасности полностью берут на себя организаторы концерта. Во время шоу у Дворца будут дежурить машины скорой помощи и пожарных служб, внутри за порядком будут следить сотрудники полиции.

Подготовка Дворца спорта к первому концерту Дмитрий Лямзин

Где можно припарковаться

С парковками у барнаульского Дворца спорта, что скрывать, действительно есть проблемы. Во время хоккейных матчей вся прилегающая территория вдоль дорог полностью забита машинами. Скорее всего, сегодня вечером будет то же самое и приезжающим на автомобилях зрителям надо быть к этому готовыми.

Руководство «Титов-Арены» проблему понимает и намерено ее решать, правда сделать это молниеносно не удастся. Организовать просторную парковочную площадку у Дворца планируется в течение года.

Какие будут концерты

В календаре на 2020 год значатся уже достаточно много концертов: 25 февраля здесь выступят рэперы НammAli&Navai, 7 марта — «Руки Вверх», 25 марта — Ирина Аллегрова.

Концерт «Руки вверх» на барнаульской «Карандин-Арене» Дмитрий Лямзин

На апрель уже заявлен концерт Ани Лорак.

Осенью в барнаульском Дворце спорта выступит популярная сейчас певица Zivert. А летом приедет цирк, в программе которого могут выступить знаменитые братья Запашные.