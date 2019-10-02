Опять аншлаг: как «Титов-Арена» пережила людское нашествие на первом матче Student Hockey Challenge

Почти 6 тыс. человек 1 октября пришли на «Титов-Арену», чтобы увидеть матч открытия международного хоккейного турнира Student Hockey Challenge. Такого ажиотажа на обновленной площадке не было даже в день старта хоккейного чемпионата «Динамо-Алтая». Люди разочарованными не остались: жесткий бескомпромиссный хоккей и нереальная атмосфера спортивного праздника, вот что они увидели в этот вечер. На этом фоне меркли все организационные недочеты.

Что происходило перед матчем?

Барнаульская команда против американской — что может быть лучшей вывеской для открытия хоккейного турнира? Аншлаг был гарантирован.

Подходить к «Титов-Арене» люди начали ближе к 18:00. В это время на проспекте Социалистическом, около Дворца спорта, уже было не проехать: машины колом вставали в пробках. Мест для парковки — не найти. Толпы болельщиков двигались в одном направлении — на хоккей.

По словам организаторов, ко дню открытия предварительно было продано 3,6 тыс. билетов, большая часть которых через Интернет.

Для удобства, для тех кто приобрел электронный билет, открыли отдельную очередь, но это ситуацию особо не спасло. Оказалось, что некоторые люди не распечатали бумажный вариант квитанции об оплате, сохранив на телефоне лишь ее копию. Считывающий аппарат распознавал билеты в телефоне через раз. В очереди чувствовалось недовольство.

В Барнауле проходит международный турнир Student Hockey Challenge-2019 altapress.ru

Как оказалось, это далеко не единственная проблема. Вход во Дворец оказался крайне затруднительным. Две рамки металлоискателей, которые на такие массовые мероприятия являются обязательными, не позволяли распахнуть все двери.

Перед входами образовались огромные очереди. Ближе к 18:30 «хвост» растянулся на всю площадку перед Дворцом и свернулся «калачиком» у дороги.

Разобраться в ситуации попытался министр спорта Алексей Перфильев, но и он оказался бессилен. Закон — есть закон: каждый пришедший на хоккей должен быть досмотрен, и к этому моменту надо относиться с пониманием.

На самой арене ближе к началу матча опять яблоку негде было упасть. Сначала зрители полностью забили северную и южную трибуны, затем — расселись по бокам. Кто припоздал — стоял в проходах. Свободных мест практически не было.

Рассказывают, что такой людской наплыв насторожил даже главного тренера студенческого «Динамо-Алтай» Александра Усачева. «Хоть бы их не затрясло. Они ведь при таких трибунах еще ни разу не играли», — сказал он о своих подопечных. Но ребята не подкачали.

В Барнауле проходит международный турнир Student Hockey Challenge-2019 altapress.ru

Как проходила игра?

Надо сказать, что американцы вышли на лед какими-то ошарашенными. То ли многочасовой перелет на них так сказался, то ли громкие крики «Россия! Россия!» испугали, но выглядели первые минуты они очень подавленно.

Казалось, что итог матча понятен: «Динамо-Алтай» выиграет в одну калитку. Быстро заброшенная первая шайба эти предположения подтвердила, а вторая только сильнее укрепила. Американцы превзошли хозяев, пожалуй, только в количестве неспортивных моментов, которые оборачивались для них многократными штрафами.

В Барнауле проходит международный турнир Student Hockey Challenge-2019 altapress.ru

В середине второго периода гости как будто проснулись, взбодрив себя чашкой крепкого кофе. Игра тут же стала ровной, у наших ворот то и дело возникали опасные моменты. Как результат — пропущенная на 36-й минуте шайба.

Сравнять счет американцы могли и даже это сделали, но судьи после просмотра эпизода гол отменил, сообщил, что забит он был коньком.

Казалось бы, вот тут гости должны окончательно разозлиться. Так, впрочем, и произошло: в третьем периоде они организовали массированный штурм барнаульских ворот. В «ответочку» получили еще одну шайбу — 3:1.

В Барнауле проходит международный турнир Student Hockey Challenge-2019 altapress.ru

Сократить отставание в счете заокеанским хоккеистам ACHA удалось за две минуты до конца периода. Затем они сняли вратаря и попытались перевести игру в овертайм, правда, безрезультатно.

Мало того, у барнаульских студентов была возможность забить в пустые ворота. Но шайба предательски щелкнула об штангу. Финальный свисток зафиксировал первую победу хозяев в Student Hockey Challenge-2019.

Что сказали соперники?

После игры Пол Хеберт, президент Американской ассоциации университетского хоккея, был невозмутим. Казалось, поражение его ничуть не задело. Altapress.ru он рассказал, что команда у них омолодилась, игроки еще не успели приобрести должного опыта. На вопрос, кого он считает главным фаворитом Челенджа, Пол на ломанном русском ответил: «Барнаул».

Пол Хеберт , президент Американской ассоциации университетского хоккея ( слева) altapress.ru

В Сибирь житель пригорода Нью-Йорка уже приезжал. Первый раз он побывал в Красноярске, который принимал студенческий турнир в прошлом году.

«После всех наших приключений — долгого оформления документов и перелета через полмира я попросил свою жену не дать мне еще раз это повторить. Не получилось», — посмеялся американец.

Кстати, полгода назад Пол увидел фотографии барнаульского Дворца спорта в его тогдашнем состоянии и ужаснулся — разве можно в таких условиях играть в хоккей. Произошедшее преображение «Титов-Арены» его приятно впечатлило.

Что зрителей ожидает сегодня?

2 октября пройдет четыре матча Student Hockey Challenge. На льду «Титов-Арены» в 14:30 встретятся американцы и чехи. В 18:30 «Динамо-Алтай» сыграет с командой из Казани.

На «Карандин-Арене» в 15:00 сойдутся две российские команды — «Политехник» из Челябинска и «ННГУ» из Нижнего Новгорода.

В Барнауле проходит международный турнир Student Hockey Challenge-2019 altapress.ru

В 19:00 — команда и Словакии UMB сыграют против «Державы» из Тамбова.