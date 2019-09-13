Барнаул против США: зачем на Алтай приезжают сильнейшие в мире студенты-хоккеисты

В октябре 2018 года Student Hockey Challenge проводили в Красноярске. Команда «Динамо-Алтай» стала его победителем, поэтому право проведения следующего турнира перешло Барнаулу.
Антон Храмцов,
управляющий директор «Студенческой хоккейной лиги»:
Еще в прошлом году у иностранных спортсменов были некие стереотипы по поводу проведения турнира в Сибири. Но после Красноярска все сомнения рассеялись. Наши коллеги из других стран прочувствовали, что такое сибирское гостеприимство. Никаких вопросов к Барнаулу в этом году не возникло.
На Student Hockey Challenge в Барнаул приедут восемь команд. Помимо студенческого «Динамо-Алтай» Россию будут представлять команды «Поволжской госакадемии физической культуры, спорта и туризма» из Казани, Нижегородского, Тамбовского и Южно-Уральского госуниверситетов.
Две квоты было предусмотрено для европейских команд. Их выиграли команды UK PRAHA из Чехии и UMB из словацкого университета Матея Бела.
Едут на Алтай и представители США. Это будет сборная американской университетской хоккейной лиги.
В апреле обсуждалась возможность участия в Student Hockey Challenge-2019 команд из Китая и Кореи. Однако окончательно договориться с ними не удалось.
По условиям проведения у турнира должно быть две площадки. В Барнауле это будут «Карандин-Арена» и Дворец зрелищ и спорта, который теперь именуется «Титов Арена».
Ремонтные работы здесь идут полным ходом. На днях в Instagram клуба «Динамо-Алтай» появилось видео, на котором видно, как уже преобразился Дворец.
Такое право, как и положено, отдано хозяевам. 1 октября в 18.30 студенческое «Динамо-Алтай» выйдет на лед против американцев. Матч пройдет в «Титов Арене». С полным расписанием можно ознакомиться здесь.
Билетная программа пока находится в разработке. Организаторы только отмечают, что стоимость входного билета, скорее всего, будет чисто символической — в районе 100 рублей на все матчи и для всех категорий граждан.
Все собранные средства будут направлена на организационные нужды — дополнительное питание для хоккеистов и закупку воды.
В Красноярске, который принимал Student Hockey Challenge в прошлом году, билеты стояли 150 рублей.