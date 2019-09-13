Барнаул против США: зачем на Алтай приезжают сильнейшие в мире студенты-хоккеисты

2 Какие команды приедут в Барнаул?

На Student Hockey Challenge в Барнаул приедут восемь команд. Помимо студенческого «Динамо-Алтай» Россию будут представлять команды «Поволжской госакадемии физической культуры, спорта и туризма» из Казани, Нижегородского, Тамбовского и Южно-Уральского госуниверситетов.

Две квоты было предусмотрено для европейских команд. Их выиграли команды UK PRAHA из Чехии и UMB из словацкого университета Матея Бела.

Едут на Алтай и представители США. Это будет сборная американской университетской хоккейной лиги.

В апреле обсуждалась возможность участия в Student Hockey Challenge-2019 команд из Китая и Кореи. Однако окончательно договориться с ними не удалось.