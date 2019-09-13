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Барнаул против США: зачем на Алтай приезжают сильнейшие в мире студенты-хоккеисты

1 октября в Барнауле стартует международный турнир Student Hockey Challenge, на который съедутся сильнейшие российские команды и студенты-хоккеисты из США, Чехии и Словакии. С кем будет матч-открытие и сможет ли к этому времени распахнуть свои двери Дворец зрелищ и спорта, читайте в нашем разборе.

Студенческая хоккейная команда "Динамо-Алтай"
Студенческая хоккейная команда "Динамо-Алтай"
https://vk.com/arena_dinamo
1 Почему турнир пройдет в Алтайском крае?

В октябре 2018 года Student Hockey Challenge проводили в Красноярске. Команда «Динамо-Алтай» стала его победителем, поэтому право проведения следующего турнира перешло Барнаулу.

Антон Храмцов,
управляющий директор «Студенческой хоккейной лиги»:

Еще в прошлом году у иностранных спортсменов были некие стереотипы по поводу проведения турнира в Сибири. Но после Красноярска все сомнения рассеялись. Наши коллеги из других стран прочувствовали, что такое сибирское гостеприимство. Никаких вопросов к Барнаулу в этом году не возникло.

Финальный матч Student Hockey Challenge в Красноярске
Финальный матч Student Hockey Challenge в Красноярске
vk.com/arena_dinamo
2 Какие команды приедут в Барнаул?

На Student Hockey Challenge в Барнаул приедут восемь команд. Помимо студенческого «Динамо-Алтай» Россию будут представлять команды «Поволжской госакадемии физической культуры, спорта и туризма» из Казани, Нижегородского, Тамбовского и Южно-Уральского госуниверситетов.

Две квоты было предусмотрено для европейских команд. Их выиграли команды UK PRAHA из Чехии и UMB из словацкого университета Матея Бела.

Едут на Алтай и представители США. Это будет сборная американской университетской хоккейной лиги.

В апреле обсуждалась возможность участия в Student Hockey Challenge-2019 команд из Китая и Кореи. Однако окончательно договориться с ними не удалось.

Студенческая хоккейная команда &quot;Динамо-Алтай&quot;
Студенческая хоккейная команда «Динамо-Алтай»
vk.com/arena_dinamo
3 Где проведут турнир?

По условиям проведения у турнира должно быть две площадки. В Барнауле это будут «Карандин-Арена» и Дворец зрелищ и спорта, который теперь именуется «Титов Арена».

Ремонтные работы здесь идут полным ходом. На днях в Instagram клуба «Динамо-Алтай» появилось видео, на котором видно, как уже преобразился Дворец.

4 С кем будет матч-открытие?

Такое право, как и положено, отдано хозяевам. 1 октября в 18.30 студенческое «Динамо-Алтай» выйдет на лед против американцев. Матч пройдет в «Титов Арене». С полным расписанием можно ознакомиться здесь.

Финальный матч Student Hockey Challenge в Красноярске
Финальный матч Student Hockey Challenge в Красноярске
vk.com/arena_dinamo
5 Сколько будут стоить билеты?

Билетная программа пока находится в разработке. Организаторы только отмечают, что стоимость входного билета, скорее всего, будет чисто символической — в районе 100 рублей на все матчи и для всех категорий граждан.

Все собранные средства будут направлена на организационные нужды — дополнительное питание для хоккеистов и закупку воды.

В Красноярске, который принимал Student Hockey Challenge в прошлом году, билеты стояли 150 рублей.

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