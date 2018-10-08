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Барнаульские хоккеисты обыграли словаков в финале международного турнира

7 октября в Красноярске барнаульские хоккеисты выиграли кубок международного турнира Student Hockey Challenge-2018. Команда «Динамо-Алтай» одолела в финале турнира UMB из словацкого города Банска Быстрица со счетом 4:3.

Барнаульские студенты из команды "Динамо-Алтай" одержали победу в международном турнире Student Hockey Challenge. Красноярск, 7 октября 2018 года.
Барнаульские студенты из команды "Динамо-Алтай" одержали победу в международном турнире Student Hockey Challenge. Красноярск, 7 октября 2018 года.
предоставлено пресс-службой АНО «Дирекция Красноярск-2019»

Турнир Student Hockey Challenge — это тестовое мероприятие Зимней Универсиады, которая пройдет в Красноярске в 2019 году. В этом соревновании проверяется готовность спортивных объектов Универсиады. На Student Hockey Challenge приехали студенческие команды из России, Словакии, США и других стран.

Сборная учащихся барнаульских вузов «Динамо-Алтай» сформирована на базе хоккейной команды БЮИ, она тренируется на «Карандин-Арене». В этой сборной кроме курсантов Барнаульского юридического института играют ребята из педуниверситета, технического, аграрного, медицинского университетов, академии экономики и права. Тренер команды — Александр Усачев.

После красноярского матч за первое место состоялись две пресс-конференции, в время которых тренеры команд прокомментировали игру и ответили на вопросы журналистов. Тренер словацкой команды UMB Лукаш Опат выразил сожаление, что команда не смогла одержать победу в финальном поединке, тем не менее отметил, что «турнир очень хорошо организован, а его игроки продемонстрировали свою любовь к хоккею».

Тренер «Динамо-Алтай» Александр Усачев поблагодарил всех организаторов и волонтеров за прекрасный прием:

Мне хочется поблагодарить за хоккей, за финал, в ходе которого нам удалось переломить ход игры. Мы были рады выступить на соревнованиях такого уровня.

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