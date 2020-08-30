Свое «Барнауловедение»: топ-5 экскурсий историка Дегтярева по местам, где мало кто бывал

На днях мэр краевой столицы Вячеслав Франк предложил возродить в школах такой предмет, как «Барнауловедение», где будут рассказывать об историческом наследии города. Впрочем, историк Данил Дегтярев такой деятельностью занимается давно. Ему не помешал даже коронавирус — для всех любителей истории он провел летом ряд экскурсий в режиме онлайн. «Афиша» выбрала пять самых любопытных из них.

О железной дороге

Одна из экскурсий Данила Дегтярева была посвящена 105-летию Алтайской железной дороги.

Историк прогулялся по путям, которые ведут к Семипалатинску, показал первую ветку, построенную в 1915 году, дошел до места, где начиналась Южно-Сибирская магистраль и рассказал, как связан адмирал Колчак с алтайской железной дорогой.

Экскурсия по железной дороге. Ирина Пергаева

Получилось целое приключение по «пивоварским джунглям» со спуском к водопаду реки (к сожалению, как обычно загрязненной тоннами мусора) и опасным переходом по тоннелю 1914 года.

В конце Дегтярев добрался до поселка Пивоварский (он же Осипенко), который поспособствовал дальнейшему строительству Алтайской железной дороги и показал историческое здание — ровесника Южно-Сибирского пути.

Посмотреть экскурсию можно здесь.

О забытом монастыре

На другой экскурсии Дегтярев рассказал о Богородице-Казанском женском монастыре, чья история безрадостно завершилась превращением в следственный изолятор № 1.

Монастырь был основан на левом берегу Барнаулки в 1892 году, на базе заимки совладелицы винокуренного завода Евдокии Судовской — богатая предпринимательница решила отдать свои земли на богоугодное дело.

Сестры-монахини быстро соорудили свое хозяйство и к 1920 году выстроили на левом берегу реки несколько деревянных зданий.

Богородице- Казанский женский монастырь , 1894−1920гг. ( р-н следственного изолятора) retro. moi-barnaul.ru

Историк дошел до места Свято-Николаевского источника, рассказал легенду о его открытии и судьбе «часовни на ключе».

Из экскурсии также можно узнать, какая улица называлась Монастырской и посмотреть на мемориал, посвященный репрессиям священнослужителей.

Посмотреть экскурсию можно здесь.

Об алтайской Венеции

На очередной экскурсии Дегтярев прогулялся по Затону. В частности, он рассказал, что название микрорайона происходит названия узких речных заливов (а не от постоянных подтапливаний).

Первая пароходная стоянка появилась там 150 лет назад. Здесь тоже не обошлось без женщины-предпринимательницы — одну из стоянок держала пароходчица Евдокия Мельникова, которую за суровый характер называли Мельничихой.

В Затоне подтопило дорогу. barnaul.org

Историк также дошел до корпусов Бобровского судостроительного завода. Один из самых старых — деревянное здание, построенное в 1929 году.

Заслужили в микрорайоне внимание и жилые строения — ведь некоторые из них украшают символы речного судоходства.

«Вишенка» экскурсии — поход в заброшенное дореволюционное здание, которое в советское время служило баней для речников.

Посмотреть экскурсию можно здесь.

Об Овчинке

Дегтярев прошелся по местам овчинно-меховой фабрики, чья история началась в конце XIX века.

Производство появилось с приходом на Алтай переселенцев из центральных губерний, которые как раз и привезли с собой технологию изготовления и окраски шуб.

Барнаульские меховые изделия отличались особенно стойким черным цветом, экспортировались на мировой рынок и были настоящим брендом города.

Овчинный завод Алтаймехтреста , 1928 г. ( р-н ВРЗ) retro. moi-barnaul.ru

Исследователь показал так называемый «Кировский дом», где в 1938 году жили передовики производства вагоноремонтного завода, старое здание женской школы № 18 и территорию концентрационного лагеря для военнопленных Первой мировой войны.

Последний объект не имел ничего общего с нацистскими лагерями — это было место с бараками, где жили плененные. Им разрешалось выходить в город на работы или прогулки.

Посмотреть экскурсию можно здесь.

О Ковше

Это сегодня окраину Барнаула называем Ковшом, а раньше это место носило название «Томский взвоз» — потому что отсюда к берегу Оби выходила улица Томская. Здесь очень долго существовала паромная переправа.

В этом же районе был расположен первый речной вокзал города. Все, что осталось на историческом месте — это бетонная лестница к пристани и разрушенный дебаркадер.

В Ковше , 1947 г. retro. moi-barnaul.ru

Дегтярев также рассказал истории первой электростанции, грузового порта, острова Побочень и элеватора.