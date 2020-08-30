Свое «Барнауловедение»: топ-5 экскурсий историка Дегтярева по местам, где мало кто бывал

О железной дороге
Одна из экскурсий Данила Дегтярева была посвящена 105-летию Алтайской железной дороги.
Историк прогулялся по путям, которые ведут к Семипалатинску, показал первую ветку, построенную в 1915 году, дошел до места, где начиналась Южно-Сибирская магистраль и рассказал, как связан адмирал Колчак с алтайской железной дорогой.
Получилось целое приключение по «пивоварским джунглям» со спуском к водопаду реки (к сожалению, как обычно загрязненной тоннами мусора) и опасным переходом по тоннелю 1914 года.
В конце Дегтярев добрался до поселка Пивоварский (он же Осипенко), который поспособствовал дальнейшему строительству Алтайской железной дороги и показал историческое здание — ровесника Южно-Сибирского пути.
О забытом монастыре
На другой экскурсии Дегтярев рассказал о Богородице-Казанском женском монастыре, чья история безрадостно завершилась превращением в следственный изолятор № 1.
Монастырь был основан на левом берегу Барнаулки в 1892 году, на базе заимки совладелицы винокуренного завода Евдокии Судовской — богатая предпринимательница решила отдать свои земли на богоугодное дело.
Сестры-монахини быстро соорудили свое хозяйство и к 1920 году выстроили на левом берегу реки несколько деревянных зданий.
Историк дошел до места Свято-Николаевского источника, рассказал легенду о его открытии и судьбе «часовни на ключе».
Из экскурсии также можно узнать, какая улица называлась Монастырской и посмотреть на мемориал, посвященный репрессиям священнослужителей.
Об алтайской Венеции
На очередной экскурсии Дегтярев прогулялся по Затону. В частности, он рассказал, что название микрорайона происходит названия узких речных заливов (а не от постоянных подтапливаний).
Первая пароходная стоянка появилась там 150 лет назад. Здесь тоже не обошлось без женщины-предпринимательницы — одну из стоянок держала пароходчица Евдокия Мельникова, которую за суровый характер называли Мельничихой.
Историк также дошел до корпусов Бобровского судостроительного завода. Один из самых старых — деревянное здание, построенное в 1929 году.
Заслужили в микрорайоне внимание и жилые строения — ведь некоторые из них украшают символы речного судоходства.
«Вишенка» экскурсии — поход в заброшенное дореволюционное здание, которое в советское время служило баней для речников.
Об Овчинке
Дегтярев прошелся по местам овчинно-меховой фабрики, чья история началась в конце XIX века.
Производство появилось с приходом на Алтай переселенцев из центральных губерний, которые как раз и привезли с собой технологию изготовления и окраски шуб.
Барнаульские меховые изделия отличались особенно стойким черным цветом, экспортировались на мировой рынок и были настоящим брендом города.
Исследователь показал так называемый «Кировский дом», где в 1938 году жили передовики производства вагоноремонтного завода, старое здание женской школы № 18 и территорию концентрационного лагеря для военнопленных Первой мировой войны.
Последний объект не имел ничего общего с нацистскими лагерями — это было место с бараками, где жили плененные. Им разрешалось выходить в город на работы или прогулки.
О Ковше
Это сегодня окраину Барнаула называем Ковшом, а раньше это место носило название «Томский взвоз» — потому что отсюда к берегу Оби выходила улица Томская. Здесь очень долго существовала паромная переправа.
В этом же районе был расположен первый речной вокзал города. Все, что осталось на историческом месте — это бетонная лестница к пристани и разрушенный дебаркадер.
Дегтярев также рассказал истории первой электростанции, грузового порта, острова Побочень и элеватора.